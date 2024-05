Para la encuestadora Electoralia quien en el municipio de Victoria encabeza las preferencias del voto este próximo domingo 2 de junio es Lalo Gattas, candidato del partido Morena, con un 47 % de intención de voto, por encima de sus competidores los candidatos de la alianza PAN-PRI, que alcanza este 27 de mayo un 32 % de intención de voto. En esta encuesta está bastante alejado del triunfo el candidato del partido naranja Movimiento Ciudadano, que tiene apenas un 8 % por ciento de intención de voto.

Vale decir, informar que la encuestadora Electoralia es dirigida por el veracruzano—que creció en Reynosa– Ricardo Gamundi Rosas, ex presidente del PRI Tamaulipas, ex presidente del Congreso del Estado y ex sub-secretario general de gobierno en tiempos de Tomás Yarrington Ruvalcaba. Se entendería que los resultados de esta encuesta podrían cantearse a favor del candidato de la alianza PAN-PRI, pero no es así, señalan claramente que el candidato del partido Morena va arriba y adelante en las preferencias de intención del voto. Que quede entendido y que quede anotado.

Dos.- Les comparto que la candidata Andrea García García, candidata al Senado por el partido naranja Movimiento Ciudadano, sigue recorriendo el estado. Este domingo por la noche acompañó al llamado «Abogado amigo» Luis Torre, candidato a la alcaldía de Ciudad Victoria por MC en su evento de cierre de campaña.

«Muy contenta de poder acompañar a Luis Torre, en el cierre de una campaña llena de energía que representa muy bien la nueva forma de hacer política. La gente ya está cansada de los mismos de siempre. Qué no cumplen y aún así regresan a pedir el voto», declaró Andrea García.

Y añadió la candidata naranja: «En Cd. Victoria la escasez de agua es el tema urgente a resolver. Lo sabe Luis y por supuesto lo sé yo.»

«Otro tema prioritario para la capital es la falta de oportunidades. Para lo que, desde el Senado, impulsaré reformas para garantizar condiciones políticas, económicas y sociales que brinden certidumbre a los inversionistas».

Tres.- En los rumbos del partido naranja, Movimiento Ciudadano, tenemos que la candidata a Diputada local por el XV distrito electoral, Mayra Benavides Villafranca estuvo en el Ejido Santa Librada donde familias de ese lugar la recibieron con los brazos abiertos.

Durante un diálogo abierto que sostuvo con mujeres de Santa Librada ellas le señalaron tener la camiseta bien puesta para acudir este próximo domingo 2 de junio a las urnas a fin de emitir su voto en favor del proyecto de la candidata.