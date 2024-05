Lo que se vive en Tamaulipas por la ola de calor y la crisis del agua es algo más que una emergencia, en la zona conurbada de Tampico-Madero se llegó al extremo de hacer compras de pánico de tinacos al observar que el sistema lagunario apenas registra un 8 por ciento de su capacidad, algo nunca antes visto; en la zona centro pasa lo mismo, la presa Vicente Guerrero está en un nivel preocupante, abajito del 9 por ciento y en el norte la situación no es diferente, a ello agregue que los termómetros han alcanzado los 45 grados centígrados y se pronostica que puedan subir hasta los 50 para el fin de semana.

Es cierto, no vamos a morir de sed, tampoco abrasados, pero poco falta para llegar a situaciones extremas, para pelear por el agua que algunos vivales se la roban, que otros vivales del pasado la concesionaron a las grandes empresas por lo que el mal gasto o la sobreexplotación ha provocado este tipo de cambios en el clima y situaciones de riesgo.

Parece amarillismo lo que se difunde, pero no lo es, en casi todo Tamaulipas se han colocado estaciones de hidratación, la razón es que ya han muerto cinco personas por el llamado golpe de calor, en Victoria por parte de protección civil estatal con instrucciones del gobernador se tuvo que abrir el polyforoum y todas las oficinas públicas para que las personas se alberguen en las horas más calientes del día porque está visto que los abanicos no son suficientes para contrarrestar los 45, con sensación de 47, grados del mediodía.

Hay más, a nivel Estatal se anunció que personal de la Secretaría de Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado e inspectores federales de la Comisión Nacional del Agua van a reforzar los operativos de vigilancia sobre la cuenca del río Guayalejo-Tamesí para evitar el robo y saqueo de agua mediante tomas clandestinas.

«Solo está permitido el uso de agua para consumo humano y es una prioridad atender la crisis hídrica en la zona conurbada», informó Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, quien encabezó una reunión de trabajo este día en la zona cañera.

Pero no solo eso, elementos de la Guardia Nacional acompañan a los inspectores de la Conagua, con el apoyo de la Guardia Estatal, para vigilar los recorridos a lo largo de la cuenca del Guayalejo y garantizar que el agua llegue al sistema lagunario del sur del Estado, contribuyendo a aliviar el desabasto en los municipios de Tampico, Madero y Altamira.

Exacto, la situación hace crisis luego de tanto saqueo y no cuidar el vital líquido.

Pero nuestras carencias las conocemos, ahora lo importante es no quedarnos ahí y por ello la breve historia, la siguiente pregunta, ¿qué ha escuchado usted de los candidatos sobre ofrecer o proponer sobre el tema?, triste, pero nada, peor aún, en los opositores hasta se intenta explotarlo con fines electoreros, preocupados por los votos, nunca por proponer, hasta se llega a ofrecer cosas que nunca podrían realizar.

Hay situaciones peores, de candidatos a Senadores o Diputados federales, de candidatos a Alcaldes o Diputados locales, que andan más preocupados y ocupados en sus cierres de campaña, en pensar que grupo musical puede atraer al electorado para fingir que son muy populares con llenos en dichos actos que, a fuerza de ser sinceros, no sirven para nada, deje trato de ilustrar:

En la elección anterior de alcaldes la panista Pilar Gómez Leal, que pretendía ser electa como presidenta municipal de Victoria, casi junto 20 mil personas en su cierre de campaña (Unos dijeron que más, otros que poquito menos) y tenía dicho evento masico esas características, el atractivo era un grupo musical que gustaba en exceso a cierto sector de la ciudadanía, el resultado final, perdió la elección, esa historia reciente solo fue la confirmación de que esos actos no sirven de mucho, hace muchos años, para quienes ya no lo tienen en la memoria, Carlos Castro Medina, que también pretendió ser alcalde de Victoria y en ese entonces era yerno del todo poderoso dirigente nacional de la CTM, Fidel Velázquez, reunió a miles y miles (dijeron que 40 mil) por toda la calle Carrera Torre, iban codo a codo, tomados de los brazos en señal de “unidad priísta”, así caminaron casi un kilómetro hasta llegar a un estacionamiento donde uno de los grupos más afamados de aquella época se preparaba para brindar su concierto, si mal no recuerdo era Bronco, al final, también perdió la elección, y son solo ejemplos, a lo largo y ancho del Estado se cuentan cientos de historias parecidas.

Por eso no se entiende que ante esta crisis climática no haya propuesta porque los políticos andan ocupados en otra cosa, peor aún, que algunos candidtos anden como carroñeros sobre los problemas para ganar una elección a fuerza de desacreditar y no de proponer, la situación debería obligarlos a ocuparse en el tema, a buscar soluciones para tranquilizar a quienes van a gobernar porque ha de saber que ya se respira ansiedad, pero lejos de ello algunos andan en la frivolidad de intentar dar golpes mediáticos sobre la percepción ciudadana y no, no crea que le hablo solo de un partido, para desgracia nuestra son casi todos, algunos hasta se podría reconocer que han podido con las cosas, pero son los menos y eso es lo que preocupa…

EVALUACIONES REAFIRMAN CALIDAD EDUCATIVA Y CRECIMIENTO EN LA UAT… El rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado afirmó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) avanza con paso firme hacia la calidad académica de sus programas educativos, mediante los cuales se atiende a cuarenta mil estudiantes en la entidad.

Al presidir en una sesión virtual la apertura de trabajos para la evaluación de programas académicos con fines de acreditación por parte de organismos externos, el MVZ Dámaso Anaya destacó que este ejercicio es fundamental para la mejora continua de la oferta educativa con pertinencia y calidad.

“Avanzamos con paso firme hacia la calidad académica mediante la reacreditación externa de los programas académicos que atienden a nuestros estudiantes. En la UAT haremos lo conducente para mejorar todos los procesos académicos para el beneficio de los estudiantes, pero también para aportar a nuestro estado”, indicó.

Subrayó que, en la actualidad, la UAT tiene alrededor del noventa por ciento de sus programas académicos acreditados, por lo que estos esfuerzos están encaminados a mejorar todos los procesos y servicios para consolidar la calidad de la oferta educativa.

Desde el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, el rector Dámaso Anaya Alvarado dio apertura a la visita virtual de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), que evalúan las licenciaturas de Atención al Desarrollo y Bienestar Infantil, y de Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, con la finalidad de que estos programas, que imparte la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades (FCEH), cuenten con su primera acreditación.

En otra sesión, puso en marcha los trabajos de los CIEES, la Comisión de Pares Académicos Externos y el Comité de Ciencias de la Salud, para evaluar con fines de reacreditación la Licenciatura en Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros.