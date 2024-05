“Te pongo un reto muy sencillo, Oscar Cabeza de Vaca, porque tu representas los intereses del exgobernador Cabeza de Vaca en la capital de Tamaulipas, aunque sonrías con cinismo, aunque acudas a las colonias de Victoria con singular desfachatez a decirles que tu representas un cambio cuando todos en Victoria te conocemos, sabemos que te has enriquecido a costillas del pueblo victorense, el reto es muy sencillo, que le expliques a los victorenses como es que tienes el patrimonio que ahora ostentas”, las palabras son de Luis Torre Aliyan, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Victoria y van dirigidas a su oponente, al candidato del PRIAN, Oscar Almaraz.

Y no, no tuvieron más respuesta que argumentar es guerra sucia, pero no se aceptó el reto, es decir, el candidato del PRIAN, Oscar Almaraz, solo se enojó cuando le preguntaron lo anterior diversos periodistas a los cuales incluso presumió eran envidos por su adversario de Morena.

Pero esa solo fue la primera acusación, luego de ello se filtraron diversas denuncias contra Almaraz, entre ellas, una de la Auditoria Superior de la Federación que reclamaba la aclaración del gasto o desaparición de 60 millones de pesos durante la administración que en aquel tiempo era priísta, aquí solo se dijo por Oscar Almaraz, “ya se solventaron” y, otra vez, argumentando guerra sucia.

Ayer otra embestida más contra Almaraz, se informó en torno a 18 empresas presuntamente relacionadas con su persona que cobraron sumas multimillonarias en su administración, la información procede desde los requerimientos que ha recibido el municipio de Victoria sobre este tema por parte de la Auditoria Superior del Estado.

Las breves historia vienen a colación porque este lunes Oscar Almaraz Smer, candidato a presidente municipal de Victoria por la coalición Fuerza y Corazón por México, fue a la Fiscalía General del Estado a denunciar un presunto “uso faccioso” de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno del Estado, acusó a su director Jurídico de esta acción, de perseguirlo prácticamente, de intentar reprimirlo, de pretender golpearlo políticamente.

“No voy a dejar pasar el uso de instituciones como esta (La UIFE) con fines políticos”, argumento al presentar su querella.

Por supuesto, la actitud del candidato del PAN-PRI es de aplaudirse, si tiene pruebas lo mejor es acudir ante las autoridades para que deslinden responsabilidades al respecto, no se puede permitir ningún uso político de instituciones que deben perseguir la corrupción porque eso nos pondría a los tamaulipecos en estado de indefensión contra quienes sean de la misma filiación política de los gobiernos en turno, como sucedió con Cabeza de Vaca y se callaban todos los panistas incluido él, pero en fin, son otros tiempos.

Conclusión al respecto, la acción de Almaraz es aplaudible en este caso, lo mejor era denunciar y que las autoridades definan quien tiene la razón al respecto, pero lo preocupante es que Almaraz no denuncie los otros actos en su contra, no responda el reto que le propusieron, ahí también los victorenses quisiéramos ver valentía, si pudiera responder de la misma forma ayudaría a quitarle el velo de sospecha de que realmente las acusaciones en su contra son reales y solo se defiende en lo poquito, en lo administrativo, en lo que es experto, pero no en los señalamientos con datos duros o actos de corrupción que le señalan.

Exacto, ya que andaba por la Fiscalía Oscar Almaraz debió poner todos los casos a investigación y que sea la autoridad la que defina si realmente es una persona decente o nomás fue a presentar una denuncia con el objetivo de hacerse la víctima, lo cual, a fuerza de ser sinceros, hoy no le queda, calló casos más aberrantes, es más, la sabia calle cuenta una negra historia de cuando Cabeza de Vaca, que ahora es su amigo, lo sometió para hacerlo perder contra el peor alcalde que hemos tenido, contra Xico González y se acobardó, no denunció cuando ahí quizá hubiera tenido razón de que lo agandallaban, por ello ahora que se dice perseguido por una autoridad, la UIFE, de la cual ni siquiera sabíamos que había presentado una denuncia en su contra, creemos que no le queda, o quizá lo hace a sabiendas de que el gobierno este no tiene la misma fama que el anterior y lo peor que le puede pasar es que le aclaren que se ha hecho al respecto…