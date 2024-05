Mientras la candidata presidencial del PRIAN, se fotografiaba con la crema y nata cabecista, como IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ, ÓSCAR ALMARAZ SMER y GERARDO PEÑA FLORES, así como con la veta ciudadana de su campaña, MAURICIO ETIENNE LLANO, y el impresentable dirigente del PRI

nacional, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, el nombre de un fantasma la incomodó durante su gira por Tamaulipas.

“Un fantasma recorre Europa. El fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma: el Papa y el zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes”, escriben CARLOS MARX y FEDERICO ENGELS, en el inicio del “Manifiesto Comunista de 1848.

Un siglo y 76 años después, un fantasma domiciliado en McAllen, acompañó a XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ en su gira por Tamaulipas.

Al no poder hacerlo físicamente, por estar prófugo de la justicia, como lo dijo en su sentencia la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA se hizo presente a través de sus más cercanos personajes.

Como CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS y GERARDO PEÑA FLORES, quienes fueron Secretarios Generales del gobierno de CABEZA DE VACA, estuvieron con ella, lo mismo en los eventos que almorzando en “Doña Tota”.

Pero el fantasma del ex mandatario tamaulipeco, también se hizo presente a través de los medios de comunicación, quienes le preguntaron a la candidata del PRIAN su opinión sobre FRANCISCO JAVIER.

Una y otra vez, GÁLVEZ RUIZ trató de sacudirse al fantasma de McAllen, al señalar que ella respetaba las resoluciones de la Sala Superior del TEPJF.

Le dio un portazo a CABEZA DE VACA, al afirmar que ella no fue reunión de trabajo en Washington, DC, que no invitó al ex mandatario a coordinar el tema de seguridad de su campaña y que no sería parte de su gabinete.

Pero BERTHA XÓCHITL no aprovechó la oportunidad inmejorable para pintar su raya y deslindarse de FRANCISCO JAVIER, cuyos negativos representan su principal obstáculo a vencer en Tamaulipas.

No entiende o si lo sabe mejor voltea para otro lado, que el principal enemigo en Tamaulipas lo tiene en casa.

En lugar de aprovechar las preguntas de los medios de comunicación, para el deslinde, optó por salir del apuro con respuestas monosílabas.

La tenía, era suya y la falló, hubiera dicho ENRIQUE “PERRO” BERMÚDEZ DE LA SERNA, y en lugar de un zambombazo, la candidata del PRIAN y fiel aficionada del Cruz Azul, soltó un “tirititito”.

No marcó distancia de quien representa su principal negativo en Tamaulipas, pero eso sí, GÁLVEZ RUIZ estuvo acompañada por la gendarmería del PAN de CABEZA DE VACA, que la escoltó en todos sus eventos.

Me refiero a GERARDO PEÑA FLORES, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS e IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ, al igual que ÓSCAR ALMARAZ SMER, en su paso por la capital tamaulipeca.

Con esta escolta, el fantasma de FRANCISCO JAVIER estuvo presente en la gira de la candidata del PRIAN, sin que BERTHA XÓCHITL se deslindara del ex gobernador tamaulipeco.

Atrapada en su indecisión, la penitencia de su pecado será que pierda la elección en los 8 Distritos Electorales de Tamaulipas, afectada gravemente por los negativos del ex mandatario.

Ya ni hablar de la presencia de ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, que no canta mal las rancheras en materia de negativos, ni del priismo tamaulipeco que también escoltó a la candidata presidencial.

Impidiendo que la veta ciudadana de su campaña, se acercara a XÓCHITL y le hiciera ganar los puntos que tanto necesita, una campaña encaminada a perder ante CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

“Acuérdate que va a ver pedo, va a ver pedo contigo y pedo gratis, a ti te va a ir peor cabrón”, le dice amenazante CV a OAS en un audio. ¡Utsss!