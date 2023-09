Antes de iniciar este espacio, justifico la ausencia de mis colaboraciones, en virtud de haber estado fuera de la capital tamaulipeca, por lo que no fue posible hacer llegar mis colaboraciones y hoy reanudo mi comunicación.

Nadie ha sabido explicar las razones por las que, en Facebook aparece una publicación de persona o empresa desde comercial, cultural, científica o de comunicación, que cuando quieres releer, no la encuentras, porque no la tienes de ‘amigo’.

Sucedió con la canción del cantante español Camilo Sesto (Camilo Blanes Cortes) que popularizó en 1981: “Melina”. Muchos pensamos la letra se refería a un amor que apasionó al autor, cuando dice “Eres fuego de amor, Luz del sol, volcán y tierra, Por donde pasas dejas huella… Mujer, tú naciste para querer, Has luchado por volver, A tu tierra y con tu gente… Has vuelto, Melina, Alza tus manos hacia Dios, Que Él escuche tu voz…”

Indagando sobre el tema encuentro que Melina, es una inspiración de Camilo Sesto, basada en la lucha de una mujer, actriz y activista griega, que las autoridades de su país le arrebataron su nacionalidad, por lo que se exilia en Francia. Finalmente regresa triunfante a su tierra natal.

La verdad de la historia real cambia la imagen de la melodía en cuestión que quizá hasta cantamos, desconociendo el verdadero sentido social que el español divulgó en esta belleza de melodía: Apariencia.

En este sentido llamó la atención las cifras sobre el empleo que publicó la Revista ‘Science’ sobre una investigación que, según sus estadísticas, calcula que el crimen organizado en México tiene entre 160 y 185 mil miembros.

Los números según la publicación, ocupa la D. O. el quinto lugar, antecedido de empresas como Oxxo o Pemex, FEMSA (embotelladora de Coca Cola), Walmart, Manpower y América Móvil. ¿Apariencia?

El estudio pertenece a Complexity Science Hub de Viena y publicado la semana pasada (jueves 21 de septiembre) por la citada revista científica, calificando las cifras como aproximaciones, sobre todo por la difícil tarea de cuantificar y debido al poder que los grupos criminales tienen en México.

La publicación señala que, pese a las detenciones de miles de delincuentes, el tamaño de estas organizaciones es altamente superior a 10 años atrás, aunque detienen y remiten a prisión a 6 mil personas aproximadamente cada año. Sin embargo, los grupos no merman en el número de integrantes, según el estudio, lo que les coloca en el quinto empleador de México.

En este sentido este lunes 25 los noticieros del país muestran a la población, imágenes la llegada de hombres fuertemente armados en vehículos blindados a poblaciones de Chiapas.

El presidente Manuel López desde su Lagañera en Palacio Nacional, en una ‘franca apariencia’, dijo con voz firme, poco persuasiva, que se trata de una campaña reproducida por quienes “…están en contra de la Transformación…”.

El presidente en un intento de ser más convincente, afirmó “…es posible que los pobladores hayan sido obligados a aplaudir el ingreso de las camionetas, pero les pido no dejarse someter… y que no caigan en actos ilegales.”

Cierro el espacio con un tema, aparentemente cerrado la semana pasada y es referido al Paro Magisterial 2023, iniciado por el Barón de Villagrán, Arnulfo Rodríguez Treviño, líder de la sección 30 del SNTE y que, tras largas jornadas, representantes nacionales (SEP-SNTE), autoridades sindicales locales y de la propia Secretaría de Educación del Estado, escucharon atentos las demandas de secretarios generales.

Lo que se rescata es que muchos temas se aclararon; también hubo otros que no solo se tomaron nota, sino que la solución es local… No se obviaron los temas de mayor envergadura cuya solución no está en el estado, la solución es de nivel federal, por lo que de momento la solución se queda pendiente.

Lo mejor para todos es que los alumnos de todos los niveles retornaron a sus aulas y los profesores fueron escuchados en sus demandas no como parte de recibir quejas, sino de solucionar las irregularidades que se ratificaron o aclararon.

Lección: Aprender a luchar no es apariencia, es esencia.