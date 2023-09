El asunto de los plagios se ha puesto de moda entre personalidades encumbradas.

Primero fue el caso de la ministra YASMIN ESQUIVEL a quien le fue descubierto que se pirateó, hurtó, robó, plagió, como usted quiera llamarle, una tesis para titularse.

La ministra en su momento cínicamente lo negó, luego se le comprobó y hasta la Universidad Nacional Autónoma de México se vio en la necesidad de hacer un comunicado para deslindarse.

El tema trascendió y hasta provocó desencuentros entre el Rector de la UNAM, la ministra ladrona y el mismo Presidente de la república, pero, a fin de cuentas, aunque quedó comprobado el hurto, YASMIN no renunció a su puesto ni siquiera por vergüenza.

Claro, es copiona pero no tonta para dejar su jugoso cargo, pues no es cualquier cosa lo que gana como ministra YASMIN, aunque no sea la que tiene la voz de mando sigue con un oneroso sueldo más prestaciones que solo se dan en esa burocracia dorada.

Pues bien, ese fue el primer caso y ahora resulta que la candidata del Frente Amplio por México, XOCHITL GALVEZ, también está siendo señalada de haber plagiado escritos, pero a diferencia de YASMIN ESQUIVEL, XOCHITL reconoce que si hubo algo de plagio para su tesis.

Quién sabe si sea cinismo o sinceridad, pero XOCHITL acepta que sí, si plagio investigación para su tesis, pero que nomás fue poquito.

Eso nos recordó a EL LAYIN, HILARIO VALDEZ VILLANUEVA, aquel folclórico exalcalde de San Blas, Nayarit, que fue acusado de haberse robado el dinero del erario público, 20 millones de pesos, y haber dejado al pueblo sin obras y servicios públicos, y en entrevista de televisión nacional descaradamente acepto la acusación, dijo que si había robado, pero nada más poquito porque en el pueblo no había mucho que robar. Lo que se entendió que, si hubiera habido más, más hubiera robado.

Regresando al tema de XOCHIL, resulta que una revista nacional, “Etcétera” se llama, aseguró que el informe presentado por GALVEZ para obtener su titulación de ingeniera en computación contiene plagios y citas incorrectas.

A lo que la virtual candidata de entrada negó haber plagiado partes del informe que presentó para titularse en la UNAM, dice que su título lo obtuvo por experiencia profesional, pero luego ella misma acepta que de un total de 77 hojas de su informe, tomo seis párrafos, que no son ni media cuartilla, del Programa Nacional de Cambio Climático 2009-2012 del Gobierno Federal, pero se apentento y no cito la fuente.

Cada quien interpreta lo dicho por GALVEZ como mejor le parece, pero muchos son los comentarios que aseguran que ella está aceptando, disimuladamente, que si plagió algo de la presentación de su tesis.

Como LAYIN que robo poquito, así ven a XOCHITL, sí plagio, pero nomás tantito.