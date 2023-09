El pasado 8 de septiembre en las afueras de la Secretaria de Educación de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, Arnulfo Rodríguez ordenó a su racita que elaborarán listas de los docentes que se negaron a seguirlo en su paro loco y se mantuvieron en sus planteles dando clases o se abstuvieron de «engordarle el caldo» al senil y corrupto secretario general de la Sección XXX del SNTE, negándose a pasar lista en los plantones Magisteriales montados en las afueras de la SET y de los CREDES en todo el Estado.

Hoy esa orden dada por Arnulfo a sus lacayos comienza a aplicarse en las escuelas.

Para muestra un botón dice la frase coloquial.

La Maestra MARA ZULEIKA BAEZ GONZALEZ adscrita a la ESC.PRIM.FRANCISCO VILLA TURNO MATUTINO CLAVE 28DPR2146K Colonia Graciano Sánchez Cd.Rio Bravo,TAM. valientemente denuncia las represalias y amenazas de su supervisor escolar.

En Nuevo Laredo ya estamos documentando casos de directores y supervisores que ahora amenazan a los maestros que no asistieron a firmar pase de lista en el plantón frente al CREDE, amebazandolos con reportar»sus faltas» por no haber apoyado al Maestro Arnulfo. Hágame usted el favor.

Este es un tema que la Secretaria de Educación de Tamaulipas debe llevar a las mesas de negociación SEP – SNTE – SEGOB – SET, para que «el burro» Rodríguez y su racita, se abstengan de una «cacería de brujas» generada en su impotencia y revanchismo al ver que sus ambiciones personales de mayor poder político y económico les fueron negadas desde Palacio Nacional.

Que la Maestra Lucía Aimé Castillo Pastor y el Doctor Américo Villarreal Anaya protejan a los maestros que decidieron consolidar su vocación magisterial permaneciendo en las aulas y negándose a asistir a plantones y ser parte de un paro loco de labores ilegal a todas luces.

El Magisterio Tamaulipeco libre pensante y democrático tiene puesta toda su confianza en su Gobernador.

Esperemos los cobijen y no los defrauden.

Que suscriban un NO ROTUNDO a las ignominiosas listas ordenadas por Arnulfo Rodríguez.

¡Ni un paso atrás! Contra el autoritarismo y la represión alentada desde la Sección XXX del SNTE, ¡NI UN PASO ATRÁS!

Este es mi punto de vista, pero como siempre, le recuerdo que EL MEJOR PUNTO DE VISTA ES…EL DE USTED.