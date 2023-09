Para que los partidos políticos puedan participar en las elecciones locales ordinarias del 2024, están en su momento

de cumplir con los requisitos previstos en la Legislación Electoral y, aunque pareciera que la actualización de sus

documentos es algo que sucede por inercia, la realidad es que, quienes están al frente de esas organizaciones

llamadas de interés público, deben de cuidar los detalles al máximo, ya que, todo debe de quedar bien definido

antes de que termine el mes de octubre de 2023.

El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, licenciado Juan José Ramos Charré y sus compañeros de

Consejo General están muy atentos a la llegada de dirigentes partidistas y sus colaboradores, para la recepción de

la documentación señalada en el Acuerdo del IETAM A/CG-39/2023 aprobado en la sesión Extraordinaria del

Consejo General realizada el 16 de agosto pasado y que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Desde luego, los representantes de los partidos políticos que estuvieron en la Sesión de hace poco más de un mes,

de inmediato debieron de comunicar a los dirigentes a fin de cumplir en tiempo el compromiso ante el IETAM, dado

que, los requisitos Legales que dan derecho a la participación en las votaciones, están fundamentados en el Artículo

80, Fracción VII de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.

Se trata, de que, los dirigentes de los partidos políticos presenten información y documentación actualizada del

status de sus organizaciones, para ello deben de llevar, como ya lo hizo el Partido Acción Nacional que maneja el

diputado local plurinominal Luis Cantú Galván, un escrito dirigido al IETAM en el cual se manifieste la intención de

intervenir en el proceso electoral ordinario 2023-2024.

Asimismo, documentación que establezca la integración del órgano interno estatal de dirección y que señale el

domicilio oficial en la capital del estado, número de teléfono, correo electrónico oficial y, en el listado de integrantes

debe encontrarse el nombre de la persona que tiene a su cargo las finanzas del partido. También la integración de

los órganos partidarios en la entidad, es decir, los comités distritales o municipales y con los documentos de

acreditación de los mismos.

Otro documento que deben de entregar vigente es el que se refiere a la designación o ratificación de las personas

que fungen como representantes acreditados, ante el Consejo General del IETAM.

Como se trata de partidos nacionales, deben de incluir la constancia original de su registro nacional vigente

expedida por el INE, cuya fecha no sea mayor de seis mes al momento de presentar la documentación en el IETAM,

la certificación expedida por el INE sobre la integración de su órgano de dirección estatal.

En caso de que los partidos no cuenten con órganos distritales o municipales, deben de presentar un escrito firmado

por las personas facultadas de acuerdo a sus estatutos, por que manifiesten que no cuenta con ese tipo de

estructura en la entidad

Pareciera que es un mundo de información, pero, hay que decir que se trata del soporte que da vigencia legal a los

partidos, para que puedan postular candidatos a los cargos de elección popular que se votarán en las elecciones de

junio venidero, de no hacerlo antes del 31 de octubre próximo, podrían quedarse fuera del proceso, cosa que sería

inadmisible, si se considera que el fin fin de los partidos es competir en las urnas, entonces, cumplir con los

requisitos establecidos en la Ley para intervenir en los procesos, va más allá de cumplir con la Ley.

El otro elemento básico es que, si los partidos no cumplen con la manifestación de la intención y no obtienen la

aprobación por parte del IETAM, las prerrogativas establecidas también en la Ley para que puedan hacer sus

funciones como organizaciones de interés social, no les serán entregadas.

En Tamaulipas a diferencia de otras entidades del país, no existen partidos locales, así que, los que van por las

alcaldías y las diputaciones locales en el 2024, tienen que presentar documentación aprobada por el INE y

notificada al IETAM.

Coahuila, Zacatecas y Jalisco, son algunas de las entidades que tienen partidos locales, mismos que pueden

formarse después de que concluye un proceso local y su estructuración está prevista en la Legislación Electoral, sin

embargo, en Tamaulipas, es raro que algunas organizaciones sociales, den el paso para convertirse en partidos

políticos y que mal, porque se desaprovecha una opción deseada durante mucho años, para que, además de los

partidos nacionales, los ciudadanos cuenten con alternativas locales que puedan presentar candidatos a los cargos

de elección.