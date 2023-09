Y no, no se dio la ruptura anunciada en el partido Morena. El rijoso, Marcelo Ebrard, creará un partido político estilo López Obrador que lo lleve al gobierno en los siguientes lustros.

La obsesión por el poder lo arrastró a una aventura que no tendrá un final feliz. Con sus rebeldías nunca será Presidente de México.

Se le acabó la suerte política y, la edad biológica acabará tumbándolo. El diez de octubre cumplirá sus primeros 64 añitos.

Como candidato independiente estaría condenado a la derrota. No tiene la estructura para ganar ni una diputación local, al menos en Tamaulipas, donde es un desconocido. Sus coordinadores no le echaron los kilos necesarios.

Por Movimiento Ciudadano, si se le hiciera el milagro, no conseguiría la clientela suficiente para cruzarse la Banda Presidencial el uno de octubre del 2024.

Su grupo Progresista no puede adherirlo a Morena porque están prohibidas la perniciosas tribus, esas que acabaron con el PRD y vendieron en dos ocasiones a López Obrador con lo más rancio de los conservadores.

Si llega a fundar un partido no podrá participar en 2030 sino dentro de 12 años, hasta 2036, cuando andará en los 83 otoños. Caso peor si imita a AMLO, quien escaló al poder a la tercera oportunidad.

Como dato, para el 2054 el señor Ebrard estará cumpliendo sus primeros 101 añitos ¿puede ser candidato? Sí, la Constitución establece un mínimo pero no un máximo.

Suponer que Don Marcelo, antes de tomar decisiones, platicó el tema con los escasos seguidores en Tamaulipas ¿o no?, dado que por su capricho algunos se van a la “fría banca” de por vida.

Si Doña Lupe Covarrubias, senadora por Morena, le tenía prendidas veladoras a San Marcelo, para que le hiciera Gobernadora (en caso de ser el ungido) puede irse despidiendo de su esperanza de ser postulada por el Progresista.

Lupe vino al mundo el 9 de mayo de 1940 de tal forma que tiene 83 primaveras en su espalda. Dentro de 12 años habrá cumplido los primeros 95.

Como coordinadora general de Ebrard en Tamaulipas queda como una de las primeras “viudas” y posiblemente no alcance ni a ser fundadora de Progresista. La reelección ya la había perdido.

De ser más inteligente su líder, de no tirarle patadas al balancín, en estos momentos estaría tratando de negociar para su gente en lugar de presentar recurso ante la comisión de Honestidad y Justicia.

Y al foso de los condenados fue a dar Don Armando Zertuche Zuani, el segundo en la coordinación marcelista en territorio cuerudo. Se le fue la reelección y perdió posibilidad de arañar la alcaldía de Reynosa, su tierra, uno de sus sueños.

Nacido el 27 de noviembre de 1957, el psicólogo tiene 64. En caso que su protector se alzara en 2036, estaría cumpliendo los 78 ¿candidato a Gobernador de Tamaulipas?. Ni reelección ni alcaldía de Reynosa.

Ya ni hablar de otro de los coordinadores, Miguel Angel Cantú Caballero, jefe de Avanzada Nacional Tamaulipas, ahora dedicado a cuidar a nietos y bisnietos, y menos los jefes de “Fuerza Marcelo Tamaulipas”, Roberto Juárez Uresti, Ricardo García Rodríguez y Rodrigo Chapa Zavala, y hasta Gustavo Lavín Hernández.

Mucho general para poca tropa ¿se bajarán a soldados para formar el partido?. No creemos que se den lealtades de 12 años.

Por lo demás, no hay operación cicatriz porque en Tamaulipas no hubo heridos, no hay organizaciones aglutinen gente. Los que se van significan un solo voto.

Si son más políticos e inteligentes que Marchelo y piensan con la cabeza y no con la hormona, en estos momentos deben estar en ejercicio de catársis de mea culpa para hacer talacha por Claudia Sheinbaum.

La doctora comenzará el 17 del presente, en Oaxaca, un recorrido nacional que sin duda la conducirá a Tamaulipas. Su postulación ya no tiene reversa.

Hablando de morenos, el presidente de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, se aventó un diez al apadrinar a 80 quinceañeras en una ceremonia única de “Mis Quince”, algo que no se veía desde hacer largas décadas en Tamaulipas. Junto con familiares de cada una, fue un evento gigante que les llegó de cortesía.

Y el de Victoria, Lalo Gattás, anunció que presidirá Grito de Independencia en 17 y Hidalgo, como el año pasado, en lo que fue interpretado que la ceremonia presidida por el Gobernador Américo Villarreal cambiará de sede ante una plaza Juárez “tomada” por profesores de la sección 30 del SNTE.

La decisión se tomará en las siguientes horas, como dijo el secretario General de Gobierno, Héctor Villegas. Las ciudades más viables son Reynosa y Nuevo Laredo, en manos de ayuntamientos morenos.

En cualquiera, se tomaría como signo de “palomeo” rumbo a la reelección de loe ediles Peña Ortiz y Carmen Lilia Canturosas.

El Gobernador Américo Villarreal sigue de gestión en la gran capital. Firmó convenio de colaboración con la secretaría de Cultura Federal para impulsar la formación artística con enfoque comunitario, entre otras actividades y eventos.

Y Arnulfo Rodríguez Treviño y los profes de la sección 30 del SNTE siguen de fiesta en la plaza Juárez, provocando suspensión de actividades en Palacio de Gobierno. Pero que no les digan que no recibirán su pago esta quincena porque se encienden.