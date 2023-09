CUAUHTEMOTZIN

Este martes, previo anuncio nocturno, en redes sociales muchos de ellos sin firma fueron tomadas y encadenadas las oficinas de la SET, donde despacha aún como Secretaria de Educación la licenciada Lucia Aimé Castillo Pastor, desde aproximadamente las cuatro de la mañana pues habían citado de manera abierta y a través de Secretarios generales de Delegación y Representantes sindicales de escuela para iniciar la toma a las 7 de la mañana.

Y vale decir que la instrucción se dio también para la toma de los edificios que albergan a los CREDES, que son los Centros de desarrollo regional de la Educación, en la mayoría de las principales ciudades de la entidad, a la misma hora por lo que en algunos casos se propició la ausencia de algunos profesores de sus centros de Trabajo.

En el caso de esta capital, la llegada del Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño, Secretario General de la Sección 30 se dio después de las diez de la mañana y en su discurso abrió fuego con su presunto pliego petitorio en beneficio de los agremiados manifestando; que él no deseaba hablar con Lucia Aimé, y solo está dispuesto al diálogo con el gobernador.

Incluso llego a pedir su salida, siendo este el primer condicionamiento al gobierno estatal que dirige el Dr. Américo Villarreal Anaya y ya en su desarticulado discurso fue citando la problemática del gremio que dice representar y defender y así fue enumerando la problemática de USSSICAM, de miles de horas que hacen falta en secundarias generales y técnicas , de problemas de pago de interinatos y de la problemática de los teachers de inglés, se le olvidó mencionar los de tecnología educativa, entre otros.

Es obvio que no solo pidió la salida de Lucia Aim , sino también se le unieron en arengas sus seguidores para solicitar la salida de la maestra Cuca Varela de la Subsecretaria de Planeación y agrego sus críticas al Jefe de Recursos Humanos, Gerardo Rodríguez Salazar para interrogar en que escuela ha trabajado y manifestando que es un obstáculo en la atención, además de muchas irregularidades en los techos financieros irregulares de los educadores.

Sin duda preocupante que afloren los tambores de guerra en el área educativa, máxime cuando estamos en momentos definitorios para la nación, en medio de la escena electoral, en donde es preciso clarificar que el Representante de los maestros abandera desde la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la educación detalles que vienen a risa como de que se le ha venido ignorando o que en eventos del sector no lo han mencionado o que en las mamparas no aparece el escudo del SNTE, ¿Qué acaso no es su responsabilidad, la concordia con la voz oficial de la SET, para obtener mejores resultados en beneficio de sus agremiados? ¿Qué es lo que ha fallado en esa relación que antes fue tersa, en su primera incursión como Secretario general? ¡Al tiempo las respuestas!

Vale la pena mencionar que apenas fue dada la noticia de la toma de la SET, cuando surgieron una gran cantidad de participaciones en las redes sociales con las siguientes precisiones: el gran fondo de la manifestación tiene que ver con conseguir puestos para sus seguidores, su racita como él les llama, a algunos se los prometió, hoy a otros igual se los promete, quizá ya consiguió algunos como él lo dice: “Los Credes de Rio Bravo y Madero no los tomamos porque son nuestros”

Al respecto del USSICAM, como de la Reforma a la Ley del ISSSTE y la punitiva reforma laboral de Peña Nieto, Arnulfo Rodríguez Treviño, fue cómplice silente, es decir dejo pasar callando y en caso de hablar lo hizo a favor de esas reformas lesivas a los trabajadores de la educación y que ahora defiende a los maestros de inglés, ¿ustedes lo creen? ¡Muchos en el magisterio……tampoco!

Y no se trata de defender a la SET, lo citaron algunos maestros que veían desde la acera de enfrente de la dependencia, porque también estamos en contra de la USSICAM, y estamos en contra del desorden que priva en el sector educativo,

del nulo avance y claridad en la atención que requerimos los trabajadores de la educación, ocupamos una SET y un SNTE cercanos a los trabajadores de la educación……¡Hay que seguir insistiendo!

Y no hay que olvidar que la lucha de los maestros debe ser por la recuperación y defensa de los derechos laborales y su materia de trabajo y no la simple lucha por el poder, por puestos en la SET o en las presidencias municipales….¿Podrá el Ejecutivo capotear los caprichos y atender lo prioritario para los trabajadores de la educación?

¡Pendiente la resolución y al pendiente de los hechos! ¡Hasta la próxima!