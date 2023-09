Quien será ampliamente felicitado esta semana es el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, en ocasión de su cumpleaños este 4 de septiembre. Nació en Matamoros y ya es victorense al cien. En Victoria ha sido presidente municipal, presidente del Congreso y presidente del PRI. Estudiaba para ingeniero agrónomo en la UAT cuando su padre era el Gobernador de Tamaulipas, y formaba parte del equipo de futbol americano, deporte de confrontación.

–«Una vez, jugando americano, escuché cuando los del otro equipo decían..´¡vamos a chin.. al hijo del gobernador!´ Al ratito se me fueron, en bola, encima», me contó alguna vez el ahora empresario radiofónico. «Yo soy de mecha corta», me dijo en corto en otra ocasión en sus oficinas de Organización Radiofónica Tamaulipeca.

Durante su gobierno municipal negoció un importante aporte de la Comisión Federal de Electricidad: dinero, recursos económicos para que la CFE apoyara, mensualmente, la compra de más luminarias de alumbrado. Era un gran beneficio de la CFE para Victoria capital, pero el gobernador Tomás Yarrington (¿por celos políticos?) no estuvo de acuerdo y emitió un decreto gubernamental echando abajo esa conquista.

Por su cumple, al ingeniero Enrique, felicitaciones.

2.- En asuntos de la política quien anda muy activo en redes sociales es el diputado local José Braña, quien ha cometido el error de andar contratando personeros del cabecismo para allegarse admiradores en las redes sociales. ¿Logrará Braña quedarse de candidato a diputado, o buscará ser candidato a senador, aprovechando su parentezco con AMLO?

3.- Una buena noticia es que elementos en activo de las corporaciones policiales pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública, se capacitan y se evalúan en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT), conforme a los a lo que dicen los lineamientos de competencia de acuerdo a su perfil profesional y desempeño de sus funciones, lo cual por ley se realiza cada tres años a fin de permanecer en el cargo.

El rector de la USJT, Willy Zúñiga Castillo, informó que la instrucción del gobernador Américo Villarreal y del secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez García, es capacitar a las y los elementos en activo, a fin de reforzar los conocimientos que permitirán desarrollar habilidades, técnicas y destrezas para el desempeño de la función.. “De acuerdo a la evaluación de las habilidades, destrezas y conocimientos, se comprobará el dominio de las competencias básicas para el buen desempeño del personal operativo de las instituciones de seguridad pública”, dice el rector. Las materias incluyen Acondicionamiento Físico y Defensa Policial; Operación de Equipos de Radiocomunicación; Conducción de Vehículos Policiales; Detención y Conducción de Personas; Manejo del Bastón PR-24; Primer Respondiente y Armamento y Tiro. Todo sea por un Tamaulipas más seguro. 4.- El tache de este día es para para las autoridades de la Secretaría estatal de Salud y muy directamente para el director del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), de Tamaulipas, institución para la salud física y mental ubicada por el rumbo del Hospital General de Cd. Victoria. Y es que resulta que desde el mes de diciembre del año pasado, no hay Neurólogo pediátrico en el referido CREE. Lo cual es una gran carencia porque evidentemente todos los menores que presentan Déficit de atención, y un sinfín de quebrantos mentales pues de-fi-ni-ti-va-men-te no van a poder mejorar su condición. Ciertamente en el CREE una consulta con un médico especialista cuesta 30 pesos, pero en la medicina privada esto debe costar entre los 800 y los mil pesos. Se necesita en el CREE un Neurólogo pediátrico. Ciertamente se podría canalizar un Neurólogo de la hermana isla de Cuba. He de contarles que hace cosa de dos semanas se registró un incidente entre una adolescente de la Casa Hogar DIF Tamaulipas y una maestra. Esto fue en las instalaciones del Cetro de Atención Múltiple, CAM, que funciona a un costado de la llamada Vieja Torre de Gobierno. La referida adolescente se puso muy alterada, confrontó a gritos y groserías a la profesora, y se abalanzó a la salida del CAM. Por fortuna fue contenida por alumnos pretatarios de servicio social. Una camioneta de la Casa Hogar DIF tuvo que hacer viaje especial desde la Calzada Tamatán para ir por la jovencita. Jovencita, que vale decir se encuentra en situación de conflicto dado que fue internada a el DIF por un conflicto en su familia. Deben de saber que en el referido CREE, donde ahora no hay Neurólogo, atienden también, desde luego a menores de la Casa Hogar DIF. Espero pronto dar cuenta que hay Neurólgo en el CREE. 5.- Donde está por estallar, reventar de nuevo (para haber si ahora hay acciones) un abuso cometido por el gobierno de Cabeza de Vaca es en la SET donde ahora la jefa es Lucía Aimé Castillo. Y es que los cabecitas se auto-recetaron cotizadas plazas educativas, de las mejores pagadas. Y aún la Secretaría estatal del Trabajo, y la misma SET no reparan abusos y despojo de plazas, situación que, nos consta, ya ha sido dicha al gobernador Américo Villarreal. NOS VEMOS.