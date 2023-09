El gobernador de Tamaulipas, Doctor Américo Villarreal Anaya fue a Campeche para incorporarse a la visita que el

presidente, Don Andrés López Obrador llevó a cabo y en la que, habló sobre los cinco años de la administración

federal a su cargo.

Por demás está decir que el mandatario estatal tiene acceso directo al titular del Poder Ejecutivo Federal, dado que,

de inmediato es incorporado al grupo de quienes se encuentran muy cerca del Presidente y eso, se llama deferencia

y en política se entiende como respaldo absoluto al mandatario ya que, su triunfo electoral de hace poco más de un

año, es considerado como grandioso porque detuvo en seco al panismo.

Cierto es que, falta ya muy poco tiempo para que concluya el sexenio presidencial, así que, todo momento cuenta

para que el Gobernador pueda obtener recursos a fin de llevar a cabo todas las obras que en las regiones y

ciudades de la entidad se requieren y que no se hicieron debido a la inacción del gobierno panista que se fue hace

ya casi un año del Gobierno del Estado.

Entre esas obras, hay varias relacionadas con el abasto de agua para uso y consumo humano, como la

construcción de la segunda línea del Acueducto de la Presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria que, dicho sea de

paso, aparecerá incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, del 2024, aunque, también se

requieren obras para el Programa de Mejoramiento Integral de la Gestión, dela COMAPA del sur de la entidad, el

drenaje pluvial para las cuencas de los sistemas Nuevo Amanecer, La Ilusión y Aldama, en los municipios de

Tampico y Madero.

Este último fue revisado ya por el Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, ingeniero Raúl

Quiroga Álvarez, quien acudió con varios de sus colaboradores para echar números y establecer un plan de trabajo

que permita llegar al aseguramiento de recursos en la cartera de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público,

En el llamado sistema Lagunario de la zona conurbada en el sur de la entidad, existen obras pendientes desde hace

muchos años, algunas de ellas tienen que ver con la fragilidad para inundaciones cuándo los ríos se crecen a

consecuencia de Huracanes, obvio, no los ha habido, pero las obras no pueden postergarse, porque es pecar de

omisión al dejar en riesgo a miles y miles de ciudadanos de esa área.

En la reunión para revisar el Programa de Mejoramiento Integral de la Gestión de COMAPA Sur, estuvieron el

presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión, diputado Erasmo González

Robledo, el ingeniero José Manuel Morín Rodríguez, subsecretario de Operación y Fortalecimiento a Organismos

Operadores y Francisco José González Casanova, titular de COMAPA Sur con su equipo de trabajo.

El Gobernador Villarreal Anaya, está pendiente de que todo se alinee para que la gestión avance en cada punto en

el que debe de ser revisadas y lograr de esa forma que, puedan garantizarse con el respaldo de las dependencias

del Gobierno de la República los fondos que aseguren la realización y que, por la buena relación política y

administrativa entre titulares de los Poderes Ejecutivos Estatal y Federal, haya más inversiones definidas tras el

retraso ocasionado por el panismo.

Allá en Campeche, dónde se reunió la crema y nata del regeneracionismo que ejerce el poder en un amplio

contexto, el tema de la definición de la candidatura presidencial con la que enfrentarán a la otra coalición, por la cual

ya aseguró la postulación Xóchitl Gálvez y, la responsabilidad que habrá desde las entidades del país para dar

continuidad al proyecto del lópezobradorismo.

Los otros

Con el respaldo del Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, contador Guillermo Mendoza Cavazos y la

participación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se llevará a cabo en el CU del sur de la entidad el

V Congreso de Investigadoras del Sistema Nacional de Investigadoras, SNI, e Iberoamérica.

De acuerdo con la versión de las organizadoras de la Facultad de Ingeniería de Tampico perteneciente a la UAT, el

evento tendrá conferencias magistrales, exposición de proyectos de investigación, mesas de trabajo y paneles de

discusión para el intercambio de conocimientos y el fomento de las vocaciones científicas en las mujeres.

La fecha para el Congreso que reunirá a mujeres de la investigación científica será del nueve al 11 de noviembre

próximos y ya están en agenda la participación de investigadoras nacionales e internacionales, mismas que son

contactadas por las organizadoras del evento Doctora Angélica Mendieta Ramírez, en su calidad de presidenta del

Congreso de Investigadoras y directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la BUAP y la Doctora

Elda Hernández Rejón, vicepresidenta y directora del Centro de Estudios Territoriales y del Hábitat de la UAT.

En su oportunidad el Rector Mendoza Cavazos acudirá a la inauguración del V Congreso de Investigadoras del SNI

y será el momento propicio para señalar el relevante papel que tienen las mujeres investigadoras de la UAT, ya sea

de las Unidades Académicas como del Instituto de Ecología Aplicada de la misma Universidad.

Algunos temas para el Congreso son, Los retos y oportunidades a los que se enfrentan las mujeres como

investigadoras, Experiencias internacionales en redes de investigación, colectivos y asociaciones, Incorporación de

la perspectiva de género en los proyectos nacionales de investigación e incidencia y Experiencias exitosas o

propuestas para fortalecer la participación y visibilidad.

Por otro lado, en la Secretaría de Educación del Estado, la titular, Mtra Lucía Aimé Castillo Pastor entregó el

nombramiento de Directora de Educación primaria a la maestra Silvia Guzmán García, quien ocupará el cargo que

dejó el profesor Francisco Javier Mata Quilantán.

La nueva funcionario fue invitada a por todo su empeño en la implementación del modelo educativo de la Nueva

Escuelas Mexicana y desde luego que, la vigencia de las líneas de acción de la estrategia para la recuperación del

rezago educativo y la mejora del logro académico en educación primaria, sean una realidad, en el entendido de que,

el Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya es depositario de la confianza para la nueva

colaboradora de la Mtra Castillo Pastor.

Podrá trabajar hasta los fines de semana para tratar de sacar votos de los trabajadores agremiados al SUTSPET,

pero, Armando Trejo que participa con la planilla roja, llegará al día de la votación muy rabón de sufragios, porque la

mayoría de los burócratas está a favor del grupo que postula otra vez a la licenciada Blanca Valles Rodríguez.

Desde luego, los adversarios de la actual lideresa del SUTSPET, le apuestan a que el 14 de septiembre, fecha de

las elecciones sindicales, la gente volteará para otro lado y votará en contra, sin embargo, corre la versión de que no

quieren arriesgar con presuntos buenos, si ya saben que la dirigencia de los últimos años da resultados y es efectiva

en la gestión.

