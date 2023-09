Una vez declarada la victoria de BERTHA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, viene en camino despejar una incógnita de la mayor relevancia: las dirigencias del PRI, PAN y PRD, junto con la encargada de construir el Frente Amplio por México, deberán seleccionar a las y los 32 coordinadores de la campaña presidencial en las entidades federativas del país.

Lo harán, partiendo de una premisa no menos importante: es insuficiente el carisma de GÁLVEZ RUIZ, para ganar la elección presidencial de 2024.

Con mayor razón, cuando BERTHA XÓCHITL enfrentará a la poderosa y bien aceitada maquinaria electoral que MORENA ha construido, aprovechando la Presidencia de LÓPEZ OBRADOR.

Así construyó su estructura el Partido Revolucionario Institucional, desde la Presidencia de LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, hasta CARLOS SALINAS DE GORTARI y, tres sexenios después, con ENRIQUE PEÑA NIETO.

No incluyo el mandato de ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, porque optó por la “sana distancia” con la dirigencia nacional del PRI, dejando a su suerte la candidatura de FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, quien finalmente sucumbió ante el hartazgo de millones de ciudadanas y ciudadanos, que salieron a votar para finiquitar le era del PRI-Gobierno.

Seguramente, en 2024 tendremos un escenario parecido al de la elección de 2000: millones de mexicanas y mexicanos, sobre todo de la clase media y la élite económica, saldrán a votar en contra de la continuidad de MORENA en la Presidencia de la República.

Tienen el atractivo de una candidata carismática, que conecta fácilmente con las aspiraciones de cambio de partido en el gobierno, como lo es GÁLVEZ RUIZ, pero no es suficiente para asegurar la victoria.

Hace falta seleccionar a 32 coordinaciones de campaña, con el perfil idóneo para asegurar la operación política que lleve el voto a las urnas.

Obviamente, es una decisión que deberá tomar en cuenta el perfil político de las 32 entidades federativas: en aquellas en donde gobierna el PAN, ha sido gobierno o es la segunda fuerza partidista, la coordinación de la campaña, por elemental sentido común, debe quedar en manos del panismo.

Y, por esta misma razón, en Coahuila y el Estado de México, el Frente Amplio deberá ceder el mando de la coordinación de la campaña, al partido que dirige ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.

En Tamaulipas, con un historial en donde el PAN fue durante muchos años mancuerna del bipartidismo con el PRI-Gobierno, provocando la alternancia gubernamental de 2016 y actualmente la principal fuerza opositora de la 4T, la coordinación de campaña de GÁLVEZ RUIZ será para un panista.

Y todo indica que será un operador político nato, que conoce la estructura azul y al que respetan los liderazgos regionales del PAN, y que mantiene una buena relación con las dirigencias del PRI y PRD, además de sostener comunicación con el grupo de CABEZA DE VACA.

Me refiero a CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, ex diputado federal, ex alcalde de Xicoténcatl, Secretario de Fortalecimiento y presidente del CDE del PAN, coordinador de la campaña gubernamental de 2016, Secretario General de Gobierno y candidato a la gubernatura en 2022.

Quien, además, fue el amortiguador de los desaires que CABEZA DE VACA le recetó a la militancia panista y restaurador de los atropellos cometidos por ISMAEL a funcionarios del gobierno de su hermano.

En este sentido, no es fortuito el encuentro reciente entre GÁLVEZ RUIZ y CÉSAR AUGUSTO, difundido en redes sociales, entre quienes existe una coincidencia anecdótica.

Tanto VERÁSTEGUI OSTOS (44.2% vs 50.3%) como BERTHA XÓCHITL (45.2% vs 50.3%) perdieron la gubernatura por un marcador parecido, pero ella como candidata del cambio (2010) y él de la continuidad (2022).

Considerando el liderazgo y capacidad de convocatoria que tiene el TRUCO entre la militancia panista, el diálogo con las dirigencias del PRI y PRD, así como su relación con CABEZA DE VACA, aunque distante de sus negativos, será un acierto para GÁLVEZ RUIZ que el coordinador de su campaña en Tamaulipas sea un operador político nato como el TRUCO.

Y viceversa: será un error monumental aceptar que la dirigencia de MARKO

CORTEZ MENDOZA, le imponga en la coordinación a gente que obedece a CABEZA DE VACA ciegamente.

Por lo pronto, el Centro Universitario Sur de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que dirige GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, será sede del V Congreso de Investigadoras del SNI e Iberoamérica, organizado en conjunto con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

En rueda de prensa, efectuada en la Facultad de Ingeniería Tampico de la UAT, el equipo de investigadoras que forman parte del comité organizador, dieron a conocer los preparativos del congreso, que incluirá conferencias magistrales, paneles, mesas de trabajo y exposición de proyectos de investigación, que se realizarán del 9 al 11 de noviembre próximo.

Durante la presentación del programa, estuvieron presentes la Presidenta del Congreso de Investigadoras y Directora de la Facultad de Comunicación de la BUAP, ANGÉLICA MENDIETA RAMÍREZ, así como ELDA MARGARITA HERNÁNDEZ REJÓN, vicepresidenta del Congreso de Investigadoras y directora del Centro de Estudios Territoriales y del Hábitat de la UAT.