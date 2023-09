Rindió su V Informe. Le faltan 13 meses. Por la reforma política del 2014, su ejercicio durará 60 días menos que los antecesores.

Andrés Manuel López Obrador introdujo cambios en el protocolo. Mandó el informe con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y él se fue a Campeche a informar a la ciudadanía. El IV y III fueron en Palacio Nacional.

Presentes los gobernadores, aun los panistas, en tanto que el tamaulipeco Américo Villarreal se movió “como pez en el agua”, goza del reconocimiento no solo de AMLO sino del gabinete y colegas locales.

Y no, López Obrador no tiene sueños de reelegirse como decían sus opositores en 2018. El uno de octubre del 2024 se va a “La Chingada”, su rancho en Tabasco.

Lo confirmó en abril del 2021 para que no siguieran pensando mal: “Me jubilo, me retiro por completo de la actividad pública y política”. Se va sin pensión porque la quitó a los ex Presidentes.

A partir de esa fecha, agregó: “Me voy a Palenque a escribir un libro sobre el pensamiento conservador, porque tengo que tener una ocupación”.

¿De qué va a vivir López?: “De la pensión del ISSSTE y la que me corresponde como adulto mayor” (que debería estar recibiendo).

Lleva cinco años en el poder, en que ha sido objeto de feroces ataques de cúpulas empresarios, vía medios de comunicación y redes sociales.

Le han hecho “lo que el aire a Juárez”. Como nadie desde “Tata” Lázaro, tiene la más alta aprobación ciudadana, aun con el desgaste ordinario del poder y la contra de los enemigos ¿contrincantes?.

Según la última encuesta de El Financiero, llegó al quinto con una aprobación del 57 por ciento, dos puntos arriba de la medición de 2022.

Afirma el diario que, en el tema de educación los positivos para AMLO andan en el 52 por ciento contra un 32, aun con la polémica de los libros de texto que la derecha acusa de “comunistas” y promover la sexualización.

Grupo Reforma publicó una aprobación del 60 por ciento, aunque crece la preocupación por los temas de inseguridad.

En resumen, no han podido bajar la popularidad del Presidente y, los sondeos de opinión, pronostican que su partido volverá a ganar en la elección del 2024 con mayoría en las cámaras.

Al dar lectura al informe -ante la ciudadanía- dijo que enviará iniciativa para limpiar el Poder judicial “de complicidades, conflictos de interés, connivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos”, para que los magistrados sean electos por el voto ciudadano directo y “no por la élite del poder económico y político”.

Al comenzar el periodo ordinario de las cámaras, no presentó “iniciativa preferente” que deba ser discutida de urgencia, pero tiene sus planes.

La 66 legislatura entrará en funciones en septiembre y él, López Obrador terminará su ejercicio a finales del mismo mes. Antes de irse puede terminar el proyecto de saneamiento del PJ y, si se lo propone, en la designación de los consejeros del INE por voluntad ciudadana.

Al asistir al evento, el Gobernador Villarreal calificó el informe como “de éxitos, realista, sustentado con números y evidencias contundentes”, donde queda demostrado que México se ha transformado.

Le dio el calificativo de “el mejor -presidente- de las últimas décadas”, que ha llevado al país al desarrollo y bienestar social con un trabajo honesto.

Desde los tiempos de Enrique Cárdenas González, que se llevaba de tu con Luis Echeverría y tenía derecho de picaporte en Los Pinos, no hay un Gobernador que goce de tanta confianza y apoyos del jefe del ejecutivo federal, como Américo.

De hecho, el médico “robó cámara” en el evento en Campeche. Tiene reconocimiento del gabinete y la clase política morena, al haber sacado a patadas al PAN del palacio de Ciudad Victoria, cuando los planes cabecistas eran eternizarse varios sexenios en sucesión familiar.

El cardiólogo es el “favorito” de Palacio Nacional, como en su tiempo fue Treviño Zapata, el “médico de cabecera” de Ruiz Cortines, y que igual que Américo, supo sacar provecho en obras y beneficios para los tamaulipecos.

Treviño y Cárdenas están considerados como constructores. A su tiempo lo será AVA con el agregado de gobierno humanista y honesto.

En el marco del V informe, el tamaulipeco dialogó ampliamente con el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien dijo que Tamaulipas está en los ojos y boca de México, por eso “es el estado que más he visitado en mi estancia en este país”. Acordaron una próxima estancia del estadounidense en ciudad Victoria.

En otras cuestiones, este domingo el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, encabezó la participación de aquel municipio en el espacio “Punto Tamaulipas” que tiene como fin promover la cultura, gastronomía y riqueza artesanal con atractivos turísticos. Está ubicado en el Centro Cultural Tamaulipas.

Y el que prepara su II Informe, 11 de septiembre, es el victorense Eduardo Gattás Báez, quien incluirá en su documento que, después de 20 años, con el apoyo del Gobernador Américo Villarreal, la sede de los poderes cuenta con un Fondo de Capitalidad para apoyar obras y servicios, que ya se aprovecharon en la compra de 12 camiones recolectores de basura y vendrán más, junto con una barredora.