«Si mi hermano sigue en la política va a seguir por el partido Morena”, “somos aliados del señor gobernador, somos hechura del señor gobernador y aquí no hay otro partido más que Morena y si hay alianza será Morena, PT y el Verde», fueron las palabras de la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS, para acabar de una vez con todos esos rumores que decían que CARLOS CANTUROSAS se iría con Movimiento Ciudadano, además de que ella sí buscará la reelección.

Los hermanos CANTUROSAS, CARMEN LILIA y CARLOS, se perfilan como candidatos de Morena para las elecciones del próximo año en Tamaulipas. La alcaldesa de Nuevo Laredo busca la reelección, mientras que el ex alcalde aspira a la senaduría. Ambos se declaran aliados del gobernador Américo Villarreal y defensores del proyecto de la Cuarta Transformación.

Abordada por reporteros en Ciudad Victoria, CARMEN LILIA ha negado que su hermano CARLOS tenga intenciones de abandonar Morena para irse a Movimiento Ciudadano, como se ha especulado en algunos medios. Aclara que, CARLOS es un político con trayectoria y prestigio, que fue víctima de una persecución política por parte del ex gobernador FRANCISCO CABEZA DE VACA, quien lo acusó de diversos delitos.

La alcaldesa de Nuevo Laredo afirma que su hermano está muy bien posicionado en las encuestas para ser candidato a senador por Morena, y que no tiene ningún acercamiento con otro partido. Asimismo, ha reiterado que los CANTUROSAS son hechura del gobernador AMERICO VILLARREAL y que solo apoyarán una alianza entre Morena, PT y el Verde.

Los hermanos CANTUROSAS representan una fuerza política importante en Tamaulipas, sobre todo en la zona fronteriza con Estados Unidos. Su posible candidatura por Morena significa un desafío para el PAN y su alianza con el PRI y PRD, quienes nada tendrían que hacer frente a ellos en las urnas.

La Cuarta Transformación es un proyecto que busca cambiar profundamente al país, siguiendo el ejemplo de otros momentos históricos como la Independencia, la Reforma y la Revolución. Algunas de las bases de esta transformación son: el respeto a la Constitución, la democracia, la transparencia, la austeridad, el combate a la corrupción, la atención a los pobres, la protección de la naturaleza, la igualdad de género y la soberanía nacional.

CARMEN LILIA busca la reelección como alcaldesa de Nuevo Laredo, una de las ciudades más importantes de Tamaulipas por su ubicación fronteriza con Estados Unidos y su actividad comercial. En su gestión, ha destacado por impulsar obras públicas, programas sociales y acciones contra la pandemia del COVID-19. Además, ha mantenido una buena relación con el gobierno federal y con el gobernador AMERICO VILLARREAL.

CARLOS CANTUROSAS aspira a la senaduría por Morena, luego de haber sido alcalde de Nuevo Laredo. Durante su administración, fue reconocido por mejorar los servicios públicos, fomentar el desarrollo económico y apoyar a los sectores vulnerables. Sin embargo, también enfrentó una persecución política por parte del ex gobernador CABEZA DE VACA, quien lo acusó de diversos delitos.

Si en el 2024 MORENA no quiere batallar, a los CANTUROSAS de candidatos debe llevar.

A PROCESO EL PRIMER SECRETARIO DE CABEZA DE VACA

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Tamaulipas, anunció que se obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Mario «G», quien fue Secretario de Educación en el Gobierno de FRANCISCO CABEZA DE VACA.

Los delitos por los que lo acusan son Peculado y Ejercicio Ilícito de Servicio Público.

Según la Fiscalía, se expusieron datos de pruebas contra el ex funcionario cabecista por haber celebrado en su calidad de servidor público, un convenio de prestación de servicios con una aseguradora en favor de un tercero, sin contar con facultades para realizarlo, presumiendo la desviación de recursos por más de 8 millones de pesos.

Las medidas que le impusieron son la firma periódica ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, cada quince días; la prohibición de salir del país; la prohibición de acercarse a la SET y la prohibición de acercarse a los testigos y denunciantes.

¿Será el inicio de la caída de los cabecistas?… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

