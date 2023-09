vNuevo Laredo es una ciudad que se ha destacado por su dinamismo económico y su capacidad para generar empleos formales y de calidad. Según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 2023 inició con más de 500 nuevos empleos formales, más lo que se ha acumulado en estos nueve meses, sumando más de 103 mil 269 cotizantes. Esta cifra supera la media nacional y estatal, y refleja el clima de confianza y colaboración que se ha logrado entre el sector público y privado.

Uno de los principales responsables de este éxito es el regidor VIVIANO VAZQUEZ, quien es regidor, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico.

VIVIANO ha trabajado de la mano con la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS, para impulsar los proyectos y las gestiones que permiten que Nuevo Laredo siga creciendo y atrayendo inversiones.

VIVIANO ha demostrado su compromiso con el bienestar de los neolaredenses, al apoyar iniciativas que fomentan la capacitación, la innovación y la competitividad.

Un ejemplo de ello fue la reciente feria del empleo, donde se ofertaron 600 nuevos empleos para los neolaredenses, empleos buenos y bien pagados. En este evento estuvieron la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS, acompañada del regidor VIVIANO VAZQUEZ y la Secretaria del Trabajo, OLGA SOSA, quienes coincidieron en reconocer el esfuerzo y el talento de los trabajadores de Nuevo Laredo.

Asimismo, destacaron la importancia de seguir fortaleciendo las alianzas entre los diferentes niveles de gobierno y los empresarios, para consolidar a Nuevo Laredo como un modelo a seguir en la creación de empleo.

Nuevo Laredo es una ciudad que se ha sabido adaptar a los retos y las oportunidades, gracias al liderazgo y la visión de la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS y el apoyo del regidor VIVIANO VAZQUEZ, siendo un ejemplo nacional en generación de empleos y desarrollo económico.

EUGENIO, MAS FUERTE QUE NUNCA

El ex gobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES ha demostrado que sigue siendo un líder indiscutible en Tamaulipas, donde la gente lo reconoce y lo admira por su gestión y su fortaleza.

En su reciente visita al juzgado, donde acudió a firmar como parte de su proceso judicial, fue recibido con muestras de cariño y apoyo por parte de los ciudadanos, que se acercaron a saludarlo y a pedirle una foto. El ex mandatario se mostró agradecido y sonriente, sin perder su carisma y su sencillez.

No solo el pueblo tamaulipeco respalda a EUGENIO HERNANDEZ, sino también importantes figuras políticas del estado, que han expresado su solidaridad y su amistad con él, por ejemplo el gobernador AMERICO VILLARREAL dijo que EUGENIO es su amigo y de su familia, y que está contento de que haya salido en libertad. Igualmente, ARTURO DIEZ, quien fue candidato a gobernador y líder del partido Movimiento Ciudadano, reconoció su trabajo y trayectoria y le deseó lo mejor en su futuro, reiterándole su lealtad.

Estas muestras de aprecio y reconocimiento hacia el ex gobernador evidencian que hay que estar atentos del regreso de EUGENIO HERNANDEZ a la escena política, pues sabemos que es un político muy querido, que fue víctima de la persecución del ex gobernador panista FRANCISCO CABEZA DE VACA, y que cuenta con miles de seguidores, por lo que no hay que perderlo de vista en las elecciones del 2024, ¿con quién?, no sabemos, pero será un gran aliado de quien le abra las puertas.

Lo cierto es que EUGENIO HERNANDEZ ha vuelto, y con más fuerza que nunca…. ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

