La alcaldesa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS, ha demostrado que la verdad y la justicia siempre triunfan sobre la mentira y la arbitrariedad.

Después de sortear contra un proceso lleno de irregularidades, las autoridades le han dado el aval de seguir gobernando Nuevo Laredo sin la necesidad de un amparo, al quedar sin efecto una orden de aprehensión en su contra por la supuesta comisión de delitos electorales.

Contenta, CARMEN LILIA anunció en conferencia de prensa que después de analizar y valorar las pruebas en su contra, finalmente fueron desestimadas por la jueza ya que, incluso fueron ilícitamente obtenidas, fabricadas, un acto de arbitrariedad y abuso de poder.

Ya todos sabemos que esa persecución fue por parte del ex gobernador, CABEZA DE VACA, quien se llenó de odio después que MORENA le arrebató la gubernatura y la mayoría de los municipios.

CABEZA DE VACA quiso agandallar por la mala lo que no pudo obtener por las buenas en las urnas. Se lanzó en contra de morenistas, especialmente contra los presidentes municipales a quienes, utilizando el poder que ostentaba, trató de fabricarles delitos para encarcelarlos.

Sin embargo, toda esa persecución ha terminado, con esta resolución judicial, CARMEN LILIA CANTUROSAS ha puesto fin a esa pesadilla política que buscaba desacreditar su gestión al frente del municipio y frenar su proyección política.

Canturosas Villarreal es una alcaldesa que ha hecho historia en Nuevo Laredo y en Tamaulipas. Es una alcaldesa que ha vencido a la persecución política. Es una alcaldesa que merece el reconocimiento y el apoyo de todos los neolaredenses.

GASTON HERRERA, EL NEOLAREDENSE QUE ACOMPAÑA A ADAN AUGUSTO

¿Quién es GASTON HERRERA y por qué es tan mencionado en la política tamaulipeca? Se trata del primer político neolaredense (del que tenemos conocimiento), que ha salido a una gira nacional con un presidenciable, en este caso, ADAN AUGUSTO LOPEZ, que suena como el favorito para suceder a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR en la presidencia de México.

GASTON HERRERA, ha viajado junto a ADAN AUGUSTO en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México y Ciudad de México, donde ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano los problemas y las demandas de los ciudadanos de diferentes regiones del país. También ha podido establecer contactos y alianzas con otros líderes políticos y sociales que respaldan la candidatura del tabasqueño.

Con esta gira, GASTON HERRERA se está jugando todo su futuro político en esta apuesta, pues se sabe que si no gana ADAN la encuesta que se dará a conocer este 6 de septiembre, sería difícil aspirar a alguna candidatura. Sin embargo, GASTON confía en el proyecto de ADAN y en su capacidad para dar continuidad a la Cuarta Transformación que inició LOPEZ OBRADOR.

Aunque muchos dicen que GASTON no descarta buscar la vía independiente, como se ha rumoreado en los últimos días, rumor que también dice que ya los partidos de enfrente lo tienen en la mira, que lo quieren de candidato.

Habría que ver cuántos votos tendría Gastón Herrera en sus manos, porque podría ser de mucha ayuda para definir un resultado electoral. Además que representa a esos militantes morenistas olvidados que nunca han sido llamados para un cargo político en Tamaulipas, pero que tienen una gran experiencia y compromiso con el bienestar de la gente.

GASTON HERRERA es un ejemplo de que la política no se hace solo desde los grandes centros de poder, sino también desde las localidades más pequeñas y alejadas. Es un ejemplo de que la política se hace con trabajo, con cercanía y con honestidad… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

