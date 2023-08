El derrumbe de la techumbre metálica del Colegio Antonio Repiso, ubicado frente al Paseo Méndez fue la noticia que cimbró a los victorenses el 18 de julio. Ese amanecer gran ruido sacudió la zona. Fueron victorenses que temprano hacen ejercicio los que detuvieron sus pasos y tomaron su teléfono celular para reportar el estruendo al número de emergencias.

Y aunque hubo personas heridas y hasta atrapadas, por fortuna al no haber alumnos en el Repiso no hubo desgracias mayores. El derrumbe, que no accidente, vino a revelar, evidenciar, que dicho plantel educativo privado estaba y sigue estando en falta con la Secretaría de Educación de Tamaulipas, SET.

Nos reportan que en razón a diversos desacatos, con fecha 27 de agosto, en vísperas del arranque del ciclo escolar 2023-2024, la SET dictaminó una suspensión temporal del acuerdo de autorización oficial de estudios de educación básica del citado Repiso.

Quedó al descubierto que los directivos de la institución educativa han desatendido varios requerimientos de la SET, para cumplir con el Reglamento de Incorporación y Operación de Escuelas Particulares del Nivel Básico. Tampoco los directivos del Repiso han actualizado lo referente al Uso de Suelo, y de Protección Civil, requeridos por la por la Subsecretaría de Planeación desde el 23 de noviembre del año pasado.

Existen documentos que evidencian que han sido concedidas varias prórrogas para que el Antonio Repiso cumpla con los reglamentos, pero la dirección y su representación legal, ni han respondido los oficios y circulares expedidos por diferentes instancias de la SET, pese a los 9 meses transcurridos desde el primer aviso.

Así, ante las omisiones del Repiso, que está obligado a garantizar la protección y seguridad de los alumnos, maestros y padres de familia, la SET dictaminó suspender temporalmente la autorización oficial de estudios. Con todo, el reporte que tenemos es que hay de parte de SET una disposición de diálogo con los directivos. Todo ello para que ningún estudiante resulte perjudicado en sus estudios.

Como sabemos este lunes 14 los niños no pudieron reanudar sus clases en el Repiso y tal situación no puede continuar por tiempo indefinido. Por el bien de los estudiantes, los directivos del Colegio deben salir a responder a los llamados de la SET y en breve se resuelvan las irregularidades.

Y lo que son las cosas una de las ex-alumnas más famosas del Antonio Repiso, la cantante Gloria Trevi, por estos días está en la mira nacional dado que la historia de su vida («Ellas soy Yo») será transmitida en televisión abierta, Canal de las Estrellas a partir del lunes 4 de septiembre a las 21:30. Video serie que es dirigida por la productora Carla Estrada, quien ha visitado Cd. Victoria para dar conferencias en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Hace cosa de 20 años, a estallar el escándalo del clan Trevi-Andrade, las directivas del referido Antonio Repiso, negaron categóricamente, que ella — Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz– haya sido alumna de ese Colegio. Ni modo de ahora salir a pedirle a la Trevi que las ayude.

Gloria de los Ángeles, por cierto, vivió parte de su niñez en una bonita residencia ubicada por el rumbo de la Calzada Tamatán, exactamente donde por un buen de años funcionó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas.

2.- En temas de seguridad policiaca, la novedad es que el gobierno municipal de Victoria está analizando la posibilidad de regrese a Victoria la Policía Preventiva Municipal, para lo cual deberá reformarse el Bando de Policía y Buen Gobierno, anunció el abogado Hugo Arael Reséndez Treviño, secretario del ayuntamiento capitalino.

«Primero tenemos que analizar la suficiencia presupuestal para revivir la Policía Municipal. También debemos analizar el tema de las capacitaciones disponibles», dijo el abogado Reséndez.

Dijo que esta propuesta es impulsada por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y el gobernador.

Dice Hugo Arael que todo lo que contribuya a la seguridad es benefico. Detalló el funcionario que se trabaja en el análisis del Bando de Policía y Buen Gobierno. NOS VEMOS.