El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro publicó ayer una carta abierta en donde reiteró que no formará parte de ninguna alianza y que este partido político se ha convertido en la única alternativa electoral para el cambio que requiere México en el 2024.

Delgado Rannauro argumentó que sin ninguna alianza el MC ganó la gubernatura de Jalisco con Enrique Alfaro Ramírez en el 2018 y la gubernatura de Nuevo León con Samuel García Sepúlveda en el 2021, sin embargo, se le olvidó mencionar otros datos que opacan sus cuentas alegres para tratar de justificar su capricho de ir solos a la elección presidencial del 2024.

Por ejemplo, el MC sólo ganó 7 de los 300 distritos electorales que estuvieron en juego en las elecciones federales del 2021, todos ellos en Jalisco, incluso en esta entidad federativa las y los candidatos naranjas obtuvieron una votación superior al 30%.

También en Jalisco el MC tiene mayoría en el Congreso Local, en contraste con Nuevo León que debe hacer alianza con el PAN y el PRI para sacar adelante las iniciativas de reforma, puesto que mientras el partido naranja sólo tiene 11 diputados locales, 4 de mayoría y 7 plurinominales, el blanquiazul y el tricolor cuentan con 14 legisladores cada uno.

A propósito, el gobernador García Sepúlveda avivó rumores acerca de que se lanzará como candidato del MC en la elección presidencial del 2024, luego de subir el siguiente mensaje a sus redes sociales: “Todos los candidatos y las corcholatas a la presidencia de México tienen 60 años para arriba ¿qué opinan? ¿qué dicen los jóvenes?

El mandatario durante la entrega del Premio Estatal de la Juventud en Nuevo León manifestó que cumple con el requisito legal para poder ser presiente, ya que en forma textual dijo: “un artículo de la constitución establece que para ser presidente de la república se debe tener como mínimo 35 años el día de la elección, por eso llega puro viejillo, pero adivinen qué, tengo 35”.

No es la primera vez en que el gobernador García Sepúlveda se mofa de los políticos con una larga trayectoria y comprobada capacidad, como cuando cuestionó la edad del diputado federal Idelfonso Guajardo Villarreal del PRI, quien simplemente señaló que la experiencia resulta de vital importancia para sacar adelante las actividades públicas porque no son “cosas de niños”.

De regreso con la carta abierta de Delgado Rannauro que se publicó ayer en varios periódicos, no hay duda de que el dirigente nacional del MC insiste en que no formará parte de ninguna alianza, pero está visto que el partido naranja sólo no podrá trascender en el 2024, ni siquiera con la posible nominación del joven García Sepúlveda para la elección presidencial.

El senador veracruzano sabe, bien que sabe, que el MC requiere del apoyo del gobernador Alfaro Ramírez, quien apoya abiertamente formar parte de la alianza del Frente Amplio por México (FEM), incluso ambos políticos han tenido serias diferencias al grado tal que el mandatario jalisciense anunció recientemente que se saldría el partido naranja.

Se espera que no exista una ruptura entre el gobernador Alfaro Ramírez y el senador Delgado Rannauro, sobre todo ahora que Jalisco es uno de los nueve estados que se renovará la gubernatura, además de 20 diputaciones locales de mayoría y 125 presidentes municipales.

Otro posible escenario que tiene el MC para el 2024 sería llevar como candidato a Marcelo Ebrard Casaubón a la elección presidencial, luego de que el excanciller descubra que el proceso interno de Morena fue una simulación para imponer a Claudia Sheinbaum Pardo, tal y como desea López Obrador.

Es por eso que surge la siguiente pregunta: ¿Logrará Movimiento Ciudadano trascender en el 2024? Tiene todo para lograrlo en alianza con el FAM, sobre todo sí Delgado Rannauro escucha y toma en cuenta a los cuadros más importantes e influyentes del partido naranja, entre los que se encuentra el gobernador Alfaro Ramírez de Jalisco.

En otro tema, el rector Guillermo Mendoza Cavazos estrechó los lazos de cooperación entre la UAT y la embajada de Taiwán en México, ya que recibió al embajador de esta nación asiática Armando Cheng, quien dictó una conferencia a la comunidad universitaria del campus sur en Tampico.

La conferencia del embajador taiwanés se tituló: “Relación bilateral Taiwán-México en la actualidad y su proyección económica y cultural en los próximos diez años”, donde destacó la importancia de la cooperación bilateral entre ambos países ante la globalización.

Posteriormente, el rector Mendoza Cavazos y el embajador Armando Cheng sostuvieron una reunión de trabajo en donde se habló de la importancia de restablecer los convenios de colaboración y del intercambio de jóvenes universitarios para que conozcan los avances tecnológicos de esa nación asiática.

De igual forma, se estableció un acuerdo para colaborar con las empresas taiwanesas que se establezcan en Tamaulipas, puesto que se busca incorporar nuevas tecnologías a los programas de estudio de la UAT, sobre todo ahora que está en pleno auge el llamado “nearshoring” en México, es decir la llegada de empresas internacionales que buscar estar cerca del mercado de consumo más grande del mundo, como son los Estados Unidos.

Por último, el alcalde Jesús Nader Nasrallah de Tampico, encabezó ayer por la tarde la inauguración de la remodelación del mercado de pescado y mariscos “La Puntilla”, en cuya obra municipal se hizo una inversión de más de 40 millones de pesos, además de la modernización de dos vialidades que forman parte de un proyecto de un ambicioso proyecto turístico de este puerto en el sur de la entidad.

