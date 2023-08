Pasada la euforia que causo en gran número de tamaulipecos la liberación el fin de semana del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, encarcelado por el panista Francisco García Cabeza de Vaca, muchos se preguntan que pasara ahora en la alianza entre el PAN y el PRI en Tamaulipas, debido a que sigue el de los cuernos manipulando los hilos del partido azul desde el Valle de Texas, y obvio buscando imponer a sus candidatos, aunque estos no sean garantía de triunfo.

Priistas expresaron su beneplácito por la liberación de Eugenio Hernández, que consideraban más como una venganza política, obvio que con su liberación remueve los resentimientos hacia el panista de los cuernos, que ya de por si había resistencia a seguir apoyando la alianza, ahora más ante la insistencia del ex mandatario panista por seguir en la jugada, como fue lograr que Markos Cortes lo impusiera como coordinador en temas de seguridad dentro de la alianza, al grado que aunque no lo diga Xóchitl Gálvez estará pidiendo mano para sacudirse a aquellos indeseables personajes incrustados, lo que ocasiono que las miradas se dirigieran al residente del Valle de Texas.

Gálvez sabe de la loza que puede significar personajes como Cabeza de Vaca rumbo al proceso electoral del 2024, de ahí por qué ya estaría buscando como sacudírselos

Por lo pronto la lucha jurídica de Eugenio Hernández Flores sigue para evitar su extradición a los Estados Unidos, trascendiendo el rechazo al amparo, por parte del juzgado primero de distrito contra la resolución de extradición emitida por la SER, quedando pendiente del recurso de revisión contra esta sentencia.

Por otro lado, vaya dimes y diretes que se está dando entre el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno y la senadora Beatriz Paredes, luego de que el primero pues ya se adelantó y la bajo de la contienda, según qué porque las encuestas no le favorecen, mientras que la experimentada priista lo desdice y afirma categóricamente que ella sigue en la contienda y no se raja, cosa que no gusto para nada a Alito Moreno. Y es lo que no de plano demostró el líder priista es que no conoce de que madera está hecha Beatriz Paredes que, además de su inteligencia, cosa que Alito no se caracteriza, es de las mujeres que no les gusta que hablen por ella, ni que a la primera de da por vencida, menos ser títere de alguien como el actual dirigente partidista.

Pues bien, ante la respuesta de la senadora Alito ya salió a contestarle, al asegurar que ninguna persona está por encima del partido, por lo que confían que Paredes tome una decisión en unidad con el PRI.

Pero Paredes, aunque asegura respetar a la dirigencia priista, estará atenta a los resultados de las encuestas formales y validas del proceso interno del Frente Amplio no de las que dice Alito que no favorecen a la senadora.

Mientras esto sucede, por si alguien aún tenía dudas sobre la buena relación y la importancia ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tiene el gobierno de Américo Villarreal Anaya la mañana de este lunes, en el inicio del nuevo ciclo escolar, durante la mañanera se realizó un enlace durante la ceremonia de inauguración del ciclo escolar en San Fernando, donde además el mandatario tamaulipeco realizo el anuncio de una serie de acciones y proyectos para impulsar el desarrollo de la región, luego del abandono en el que fuera dejado por la pasadas administraciones.

Entre los proyectos se tiene contemplado una planta de destilación y fermentación del sorgo, una planta de alimentos balanceados, granjas para la producción de ostión.

Así como del nuevo hospital con apoyo de Petróleos Mexicanos y la entrega de equipo y mobiliario para el hospital General de San Fernando, por más de ocho millones de pesos.