CHUCHO NADER, de Tampico y CARMEN LILIA CANTUROSAS, de Nuevo Laredo, son los dos alcaldes de Tamaulipas que siguen manteniéndose en las preferencias ciudadanas, lo que los ha llevado a estar en el ranking nacional.

De acuerdo con la casa encuestadora Mitofsky, en su reciente encuesta titulada «Ranking 150 alcaldes de México, agosto 2023», CHUCHO NADER se alza como el alcalde número uno de México, con el 68.3% de aprobación, seguido del alcalde de Jojutla, Morelos, JUAN ANGEL FLORES, con un 62.2% y en tercer lugar, la alcaldesa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS, con el 58.3% de aprobación ciudadana.

Y eso no es todo, en cuanto a los municipios fronterizos, CARMEN LILIA CANTUROSAS, es la número uno de toda la frontera mexicana, en segundo lugar la sigue CRUZ PEREZ, de Ciudad Juárez, Coahuila y NORMA TREVIÑO, de Piedras Negras, Coahuila, en tercer lugar.

Destacar que CARMEN LILIA se ha mantenido en el ranking nacional desde el inicio de su administración. ¡Eso es una muestra de su compromiso y dedicación hacia su comunidad!.

La encuesta marca que solo 69 alcaldes obtuvieron una aprobación alta, de 50 a 59%.

INICIA LA ENCUESTA PARA ELEGIR A LA CORCHOLATA MAYOR

A partir de este lunes, la Comisión de Encuestas de MORENA, junto con cuatro empresas, han iniciado el proceso para levantar encuestas para elegir a la «corcholata» mejor posicionada, la cual será designada como el próximo candidato a Presidente de la República.

Los candidatos que están siendo considerados para este proceso de selección son Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco. Todos ellos pertenecen al partido Morena y están buscando obtener el respaldo de su partido para una posición importante.

Las encuestas se realizan del 28 de agosto al 3 de septiembre. Mientras, del 4 al 6 de septiembre, se procesarán los resultados y el mismo día 6 serán dados a conocer.

El partido Morena ha establecido ciertos criterios de exclusión para determinar quiénes no podrán ser encuestados en este proceso de selección. Uno de estos criterios es si la casa de una persona tiene propaganda de uno de los aspirantes del partido. Esto sugiere que el partido busca evitar cualquier influencia indebida en las encuestas y garantizar un proceso de selección imparcial.

Los seis aspirantes han propuesto a un total de 350 personas para acompañar a los encuestadores durante sus recorridos. Estos representantes tienen una serie de restricciones, como no interferir en el proceso de encuesta, no entregar propaganda en las zonas visitadas y no solicitar números telefónicos de las personas entrevistadas.

Las encuestas ya iniciaron, así que si le tocan a su puerta, ya usted decide cuál es su respuesta… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

Comentario [email protected]