Vaya algarabía y emociones que despertó entre propios y extraños la liberación de Eugenio Hernández Flores, ex Gobernador y evidente preso político de Francisco Javier García.

Fue un buen Gobernador, pero serán las circunstancias que lo victimizaron, el atropello del que fue objeto por “los más ruines en la historia de Tamaulipas”, como lo escribió un cibernauta, pero el fin de semana la tierra “que dormita a la margen del río” registró un fenómeno de opinión pública jamás visto con un político doméstico.

Despertó tantas simpatías y aprobación, que no fueron pocos quienes lo propusieron como candidato a puestos de elección popular y, hasta “para volverse a lanzar como Gobernador” ¿por qué partido?, sería la interrogante principal.

Es el auténtico sentir ciudadano hacia el último ejecutivo priísta que gozó de popularidad. Gobernó sin “mal de altura”, con los pies en la tierra, conviviendo muy cerca del respetable, repartiendo abrazos, palmadas y beneficios.

Al terminar su administración, es uno de los pocos que se quedó a vivir en la tierra que lo vio nacer aunque alejado de la política. El mismo día en que lo detuvieron en 2017, viajaba en motocicleta. No le debía nada a nadie y no temía por su libertad. No pensó que su enemigo se vengaría de él de manera tan ruin.

De aparecer en las boletas del 2024 arrasaría en las urnas para cualquier cargo, senador, diputado, alcalde o regidor. Nadie lo duda.

Ya está en su casa en la capital, según publicaron parientes cercanos, pero de haber anunciado su llegada -como sugirieron algunos-, se habría dado un tumulto por saludarlo y aplaudirlo.

“Cuando salga a la calle, mucha gente lo vamos a querer abrazar, que se prepare!”, escribió una cibernauta.

Caben reflexiones.

Geño continuará sujeto a proceso de extradición por tanto no puede ser postulado para cargo alguno, además de una feroz persecución de la Fiscalía General de la República que amenazó -¿ya lo hizo?- con apelar su libertad caucional.

En un inusual boletín de prensa emitido cuando el hombre aun no pisaba la calle, la Fiscalía utiliza términos en que lo juzga y califica de delincuente sin que los tribunales -gringos- hayan determinado culpabilidad.

Pareciera que el Fiscal Hetz Manero está al servicio del PAN y de Francisco Cabeza de Vaca. Acusa al Juez que liberó, Antonio Valerio Pinillos. de “refrendar una conducta judicial inadmisible en que deja en libertad a un fugitivo buscado por las autoridades de otro país”.

Vea usted ¿son palabras de una Fiscalía imparcial?: “En complicidad con su cuñado -de Eugenio-, establecieron empresas ficticias para robar fondos públicos del Gobierno de Tamaulipas mediante contratos falsos estatales”.

De ser cierto lo que dice la FGR, y que sustrajeron 300 millones de pesos, Cabeza de Vaca y su fiscal “carnal” Irving Barrios no habrían utilizado testigos falsos e información “volada”, para empapelar a su preso político.

Los abogados del victorense tumbaron uno a uno los cuatro expedientes armados por Barrios Mojica.

Por ejemplo, que Eugenio Gobernador vendió 1,600 hectáreas del Puerto de Altamira, a sus amigos, a precio de ganga 20 centavos metro cuadrado, cuando él llegó al poder tres años después. Las vendió Tomás Yarrington.

Una segunda reflexión, que debe serlo para el güero también ¿a qué partido se acercará? Con el PRI ni a las canicas; con el PAN ni pensarlo. Ello no obstante que, antiguos amigos del ex Gobernador, priístas, también expresaron simpatías por la libertad.

Impensable que comenzara a trabajar a favor de los partidos que llevan de socio al cabecismo que lo mandó a la cárcel arbitrariamente.

Hay definición. Sus hermanas y sobrinos empujan desde el Partido Verde. Hay un subsecretario en el gobierno de Américo Villarreal.

Finalmente, quien mantiene una condición bajo fianza, no puede organizar actos partidista ni electorales, políticos. Con seguridad se mantendrá al margen, actuará con discreción y no aparecerá en espacios públicos.

Solo agregar algunos comentarios en redes sobre a quien empiezan a perfilar, como el mejor Gobernador de Tamaulipas en los últimos tiempos por su afectividad y efectividad:

El pueblo lo espera con emoción; Este día muchos tamaulipecos estamos felices; Te queremos Geño; Bienvenido nuestro Geño de Oro; El mejor y más querido Gobernador de Tamaulipas. Te recibimos con mucho cariño.

Tema aparte, el alcalde de El Mante, Noé Ramos Ferrétiz, aliado de los criminales del sexenio pasado, sigue en berrinche luego que el Gobierno del Estado le retiró 16 guaruras de Seguridad Pública, que solicitó el 27 de diciembre pasado cuando fue cacheteado en su despacho por un sujeto identificado como Saúl de Jesús “F”, al parecer por cuestión de faldas.

La venganza de Noé es ir de colonia en colonia hablando pestes de la 4T Tamaulipas y asegurar que, las obras públicas en El Mante, son realización del ayuntamiento y no del gobierno estatal. Abundaremos.