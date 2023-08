Vayan fin de semana se van a pasar los panistas, sobre todo al de los cuernos en el Valle de Texas, al cerrar esta semana con dos “derrotas”, la primera con el revés sufrido con el Tribunal Electoral de Tamaulipas, que declaro improcedente el recurso en el que pedían que se otorgaran todas las facultades a la Junta de Coordinación Política, que habían logrado recuperar recientemente.

Pero para mala fortuna de los panistas el Tribunal determino desechar tal recurso, al considerar que el Congreso tiene la facultad de reorganizar su vida interna, y modificar los órganos internos, así que la creación de la Junta de Gobierno para que los morenistas mantuvieran el control pues no es un fraude, como así lo consideran los panistas, por lo que la Jucopo pues estaría solo para efemérides.

En lo que reconocen la legalidad de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, pues a los azules no les queda de otra más que lamerse las heridas, dado a que la vida es un boomerang, pues así como ellos se la aplicaron a los morenos cuando eran gobierno, ahora no se pueden quejar, dejaron escuela y los guindos les terminaron dando una cucharada de su propio chocolate.

Incluso el mismo diputado Isidro Vargas lo afirmo, los panistas hicieron escuela, ellos solo se las devolvieron, creándoles otra ley que les permitió mantener el control, por lo que la JUCOPO no podrán otorgar nombramientos, ni nada por el estilo.

Claro que al darse a conocer la resolución del Tribunal, pues los panistas echaron pestes, tratando de culpar a todo mundo de esto, y hasta se dicen los perseguidos políticos y se hacen las vistimas, afirmando que todo se debio a maniobras de los morenistas para evitar que retomaron todo el poder con la JUCOPO, haciendo señalamientos de presuntas amenazas a una magistrada para que no asistiera a la sesión, y con ello que no emitieran los votos necesarios para beneficiar a los panistas al reconocerse sus derechos en la JUCOPO.

Pero lastima Margarito, que fue la misma magistrada Blanca Hernández que les termino echando abajo su teatrito, al aparecer en las redes sociales muy contenta en un evento en Morelia, Michoacán, nada que ver con lo que decían los panistas.

Ante esta situación los azules fueron objeto de duras críticas y comentarios sobre todo de la dirigente estatal de Morena Yuridia.

Pues bien, aun no terminaban de digerir esta noticia los azules y su jefe mayor el ex gobernador Cabeza de Vaca, cuando les cayó un segundo “golpe” la liberación este viernes del ex gobernador Eugenio Hernández Flores.

La mañana de este viernes corrió como reguero de pólvora el anuncio de su liberación condicionada, y con el proceso de extradición vigente según informaron sus abogados.

Pues bien, esta noticia causó expectación en Tamaulipas, dado a que pese a los argumentos de su defensa para que se le retirara la prisión preventiva, pues Hernández Flores seguía en prisión, aun cuando no había pruebas contundentes en su contra.

Era un secreto a voces que Eugenio Hernández fue encarcelado por venganza política, del entonces gobierno panista encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca, motivo por el cual pese a los argumentos legales de su defensa su libertad era imposible de lograr, con pincitas estaban afianzadas las acusaciones que carecían de elementos para mantenerlo en la cárcel.

Fueron cerca de 6 años que el ex mandatario priista estuvo tras las rejas, por acusaciones por los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y todo indica que al parecer se estaría dando, según fuentes extraoficiales, finalmente a las 6 de la tarde la libertad condicionada a Eugenio Hernández Flores, por lo que al cierre de esta colaboración se estaba a la espera de que se confirmara su liberación.