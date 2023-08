Consejo toxico escolar

El servicio público en Cd. Victoria, no satisface las necesidades de la colectividad ya que en su atención selectiva y elitista no garantiza la igualdad ni el derecho de audiencia.

Aun cuando se anunció con bombo y platillo, la compra de nuevos camiones hasta el día de hoy son numerosas las colonias de esta ciudad que en sus calles acumulan la basura de toda una semana, es obvio que hay una nueva incapacidad e manifiesta en la presidencia municipal de Cd. Victoria.

El inservidor publico el Arq. Eusebio Alfaro Reyna secretario de obras públicas, se niega a recibir a ciudadanos solicitantes de una pavimentación en su sector aun cuando pacta una hora de audiencia, se niega totalmente a resolver el problema obstaculizando administrativamente la solicitud y tramite de los colonos.

Es de esperarse una ignorancia política, ya que la característica de este gobierno municipal, al igual que los anteriores del PAN y el PRI, es la práctica de una venganza inmoral practicada al no ejercer el deber público, dándole carpetazo e ignorando las necesidades del pueblo de victoria.

Es evidente que la basura, el servicio de agua potable, la falta de obra pública no son los únicos problemas que no ha podido resolver Eduardo Abraham Gattas Báez.

Se agrega la falta de la optimización de recursos en la prevención del delito, ya que en esta ciudad capital se han incrementado los robos, ¿Dónde están las 260 cámaras y los 400 policías que están asignados al servicio de vigilancia?

Lo que no está visible, puede ser cuestionable

En otro tema magisterial, hablemos de los consejos técnicos escolares, que iniciaron el pasado lunes, espacios de capacitación y reflexión para los maestros de Tamaulipas, ellos mencionan que la información no tiene ni pies ni cabeza.

Con la ausencia física de los libros de texto y con ATP`S (Asesores Técnico Pedagógicos) que no aportan nada nutritivo al tema.

En estos consejos técnicos escolares no existen en muchos de los casos, una profesionalización, ya que la secretaria de educación ha convertido estos espacios en un caos, maestros que manifiestan que están llenos de dudas, que los trabajos que darán inicio este próximo lunes, serán confusos ya que la información de la nueva escuela mexicana no es clara ni oportuna.

El maestro Ángel Díaz Barriga, se ha convertido en una especie de vocero de la secretaria de educación Leticia Ramírez Amaya, nos dice que el programa analítico no es un documento si no que es un proceso que todavía no se ha logrado explicar.

¿Entonces cuando? Y ¿Quién lo hará?

Por hoy es cuanto en esta opinión educativa