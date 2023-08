El “control” por el Comité Directivo Estatal del PAN, empieza irse de las manos de su presidente LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, el “cachorro”.

Tan es así, que es muy probable que allá por el mes de octubre, esté renunciando o pidiendo licencia, porque supuestamente buscará ser candidato por Reynosa.

Y decimos que está perdiendo fuerza, porque hasta los integrantes del Consejo Estatal del PAN empiezan a rebelarse o darle la espalda a LUIS RENÉ.

Desde luego que mucho tiene que ver, por la forma en que decide y maneja a su antojo, las riendas del PAN en Tamaulipas.

La rebeldía no es de hoy, pero se acentuó con la convocatoria que emitió para la segunda sesión ordinaria, que se realizó el sábado 19 de agosto.

Ese día, no se contó con la cantidad suficiente de consejeros, es decir, no había quórum y por tanto, no tendrían validez los acuerdos a los que se pudieran llegar.

Incluyendo el himno del Partido y el registro de asistentes, eran en total 12 puntos a tratar.

Por ello y, ante la falta de quórum, hubo necesidad de ir por alguno de los consejeros de Ciudad Victoria, así estuviera enfermo y cualquiera que fuere, para alcanzar el mínimo indispensable para sesionar.

Hasta donde sabemos, en respuesta a la convocatoria emitida por LUIS RENÉ, antes de la sesión de Consejo Estatal, el ex diputado local ARTURO SOTO ALEMÁN le mandó un escrito al presidente del CDE del PAN.

Entre algunas cosas, como consejero, SOTO le pidió al “cachorro”, cinco puntos que, obviamente, no le responderá, como es costumbre del presidente del PAN.

Por escrito, ARTURO le pidió un informe debidamente fundado y motivado de la cuenta general de administración 2022, el nombre completo de los que dejaron de pertenecer al Consejo Estatal, las causas, donde radica la militancia y otras cosas.

También le pidió propuesta fundada y motivada del presupuesto de ingresos y egresos del PAN en el Estado para este año y por quienes está integrada la comisión para la elaboración de la plataforma, de cara hacia el proceso 2023-2024.

Prácticamente, representaban cinco de los 12 puntos que se tratarían en la sesión del Consejo Estatal del PAN.

No sabemos a ciencia cierta si a la fecha, ARTURO SOTO recibió respuesta a su solicitud.

Pero lo que sí se ve son dos cosas: la rebeldía y la eventual salida de LUIS RENÉ como presidente del CDE del PAN en Tamaulipas.

Por lo pronto, ya perdió el máximo órgano de autoridad en el Congreso local. En fin.

