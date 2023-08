Hay personas que tratan de borrar su pasado pintándose de otro color, sin embargo, el color que llevan por dentro, al final algún día sale a flote.

Esto le pasó a la regidora de MORENA, del Cabildo de Nuevo Laredo, CLAUDIA FLORES MEDINA, quien antes se pintaba de verde, blanco y rojo, los colores del PRI.

Resulta que la regidora ex priísta, convertida a morenista, decidió simplemente enfrentar al grupo que le dio la oportunidad de llegar al Cabildo de Nuevo Laredo.

En la última sesión de Cabildo, a CLAUDIA se le olvidó que ya pertenece al grupo de los morenistas y al mero estilo del viejo PRI, se lanzó en contra de las decisiones de la bancada guinda.

El tema era la reacomodo del presupuesto de obra pública, para reprogramar algunas obras y darle prioridad a unas más necesarias, como lo es la construcción del puente vial sobre las avenidas Calzada de los Héroes y Eva Sámano, obra que será de gran utilidad para agilizar el flujo de vehículos en esta vía tan transitada.

No sabemos si no la tomaron en cuenta o como acostumbraban en el PRI, no le tocó mano, pero lo cierto es que la regidora se lanzó en contra de este proyecto, pretextando que ella quería las obras de su sector.

Todos sus compañeros hablaban y trataban de hacerla entender que es una obra necesaria, pero ella insistía en oponerse, tachando de mentirosos a los de su bancada.

CLAUDIA es expriista y su esposo, ERNESTO SALDAÑA, también es de la vieja guardia del PRI, pero de repente aparecieron como morenistas, y lo peor, colándose, ella como regidora y él como Director de Turismo.

No se si a CLAUDIA ya le dijeron que no tendrá la reelección que tanto anhela para el próximo año o se enojó porque a su esposo ya lo corrieron de Turismo.

Lo cierto que con ese berrinche y afrenta que hizo en contra de los integrantes de bancada y contra la propia alcaldesa, que se vaya despidiendo de sus aspiraciones políticas, porque seguramente en MORENA ya no cabrá.

Y aunque ande de coqueta con el Movimiento Ciudadano, porque así lo hizo saber, al decir que ese partido anda más movido que MORENA en las colonias de Nuevo Laredo, y ahora se pinte de color naranja, será difícil que logre ser regidora nuevamente y su esposo tener otro hueso.

Ellos son de la vieja guardia del PRI, acostumbrados a las mañas del pasado. Traicionaron a su partido anterior y ahora están traicionando a otro. No se puede confiar en personas así.

AMERICO LE MANDA MENSAJE A «LA BORREGA»

Como balde de agua fría le haya caído al alcalde de Matamoros, MARIO LOPEZ «LA BORREGA», la respuesta que le envió el gobernador, AMERICO VILLARREAL.

Resulta que MARIO LOPEZ, anda brincando trancas, queriendo imponer a uno de sus allegados, para que sea el próximo alcalde de Matamoros, además de querer agandallar para él, la candidatura a la Senaduría, claro, todo sin permiso del gobernador.

Apenas hace unos días «LA BORREGA» presentó a sus fichas, al secretario del Ayuntamiento, CARLOS BALLESTEROS (quien es su favorito); al doctor VICTOR GARCIA FUENTES (dicen deberle mucho favores); el diputado ISIDRO VARGAS; SILVIA BURGOS, ex titular de bienestar; YOLANDA CHAVIRA, directora de Educación y LARITZA LOPEZ, directora de Cultura, asegurando que de esos amigos, saldría el próximo alcalde de Matamoros, además de insistir que él será el candidato a Senador.

Todos criticaron el hecho, asegurando que no tenía el consentimiento del Gobernador, a quien intentaba brincar, pues desechó por completo a ADRIANA LOZANO y a ALBERTO GRANADOS, quienes son favoritos para esa candidatura.

Pero la respuesta no se hizo esperar, el Gobernador AMERICO VILLARREAL, visitó la ciudad de Reynosa y Río Bravo y desde ahí le mandó su mensaje de respuesta a «LA BORREGA».

AMERICO, subió a sus redes sociales una foto, abrazado de ADRIANA LOZANO y ALBERTO GRANADOS, con el siguiente mensaje, «En la gira de trabajo que realizamos este martes por #Reynosa y Río Bravo, aproveche para saludar a nuestra secretaria de Finanzas, Adriana Lozano y a nuestro diputado Alberto Granados, dos matamorenses destacados que se distinguen por su trabajo al servicio de Tamaulipas».

Sin duda que esto es un claro mensaje para el alcalde de Matamoros, que en Tamaulipas manda el Gobernador y los candidatos primero tendrán que pasar por su filtro y que los alcaldes en turno tendrán que acatar las designaciones sin titubear… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

Comentario [email protected]