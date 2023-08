La alcaldesa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS, realizará su Segundo Informe de Gobierno, el 12 de septiembre, en el Centro Cultural, el cual destacará por ser un informe 100% ciudadano, donde podremos percibir la sencillez y transparencia con la que se ha trabajado y que ha traído mucho progreso para Nuevo Laredo.Estoy seguro que la alcaldesa presumirá todo lo que ha hecho en beneficio de Nuevo Laredo. ¡Y vaya que ha hecho mucho! Principalmente, todas las inversiones que han llegado tanto del Gobierno Federal como del gobierno estatal, como son la remodelación del Puente 3, que mejorará significativamente nuestras vías de comunicación con Estados Unidos. También contamos con la nueva Agencia Nacional de Aduanas, lo cual impulsará aún más el comercio internacional y que ya genera y generará más empleos para nuestra ciudad.Pero eso no es todo, gracias a esas inversiones, se ha visto un incremento en las operaciones del Aeropuerto, lo cual ha facilitado los viajes y ha atraído a más turistas y empresarios a Nuevo Laredo y lo que falta.Además, se han construido colectores y drenajes pluviales para evitar inundaciones en nuestra ciudad. Y no podemos olvidar la cantidad de pavimentación que se ha llevado a cabo, mejorando nuestras calles y facilitando la movilidad de todos los ciudadanos.¡Y eso no es todo! La alcaldesa también ha pasado la prueba con la intensa lluvia que cayó recientemente. A pesar de la acumulación de agua, los colectores trabajaron eficientemente y dieron solución inmediata a las inundaciones.La alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS, ha logrado mucho durante su tiempo en el cargo. Ha trabajado arduamente para impulsar el comercio internacional, abrir negocios locales y foráneos, y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de Nuevo Laredo. Seguramente su Segundo Informe de Gobierno será un evento lleno de logros, demostrando que Nuevo Laredo está en constante crecimiento y desarrollo.

LLEGA RANFERY PARA LEVANTAR AL VERDE ECOLOGISTA

Hay un tema que está dando mucho de qué hablar en los pasillos de la política. Resulta que el expriista JUANES CARRIZALES, ahora líder del Partido Verde Ecologista, parece no tener el apoyo suficiente de la militancia y no le quedó más remedio que buscar ayuda externa.

¿A quién recurrió? Nada más y nada menos que al buen RANFERY HINOJOSA, pero aquí viene lo interesante, la nula capacidad de JUANES CARRIZALES ha provocado que nadie quiera voltear y ni siquiera unirse al Verde Ecologista. Y es que todos sabemos que cuando un partido impone a un priísta, solo significa una cosa: ¡que el partido ha sido vendido!

Esperemos que JUANES valore el trabajo de RANFERY y no lo utilice solamente para atraer gente. Porque RANFERY es un verdadero luchador social, de esos que ya casi no existen. Ha ayudado a mucha gente a lo largo de su carrera política, pero siempre ha recibido una patada como pago por parte de los políticos que lo han llamado.

De hecho, RANFERY ya estuvo en el VERDE ECOLOGISTA, apoyó mucho, sacó adelante el trabajo, les llevó gente y al final le pagaron mal, así como le pagaron políticos priístas, panistas y del MC.

Regresa RANFERY al VERDE ECOLOGISTA, esperemos que JUANES valore a un hombre que se dedica a ayudar de corazón y no solo lo utilice para sus ambiciones políticas.

Es más, si JUANES en verdad reconoce el valor que tiene RANFERY, debería de proponerlo ya para la primera regiduría en la planilla del 2024.

Hay personas como RANFERY HINOJOSA que luchan por el bienestar de la gente y son verdaderos ejemplos a seguir, pero también hay políticos que se aprovechan de ellos… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

