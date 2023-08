Antes del arranque del proceso electoral 2024 que es concurrente porque habrá elección para cargos públicos

locales y federales, los Institutos Electorales de las entidades federativas tienen que revisar la cantidad de personas

que deben se relectas en los Ayuntamientos de México, ya que, para que se mantenga la representatividad

poblacional

En el caso de Tamaulipas se analizó la población por municipio y se determinó que aquellos lugares donde hay

menos de 25 mil habitantes deben tener cuatro regidores de mayoría, como es el caso de Abasolo, que, con una

población de tres mil 316 habitantes tiene esa cantidad de representantes en el Ayuntamiento, en tanto, que,

aquellos que superan esa cantidad de ciudadanos, tendrán cinco regidores, como es el caso de González con 47

mil 912 habitantes eso quiere decir que habrá uno por cada nueve mil 583 personas.

Otros municipio como San Fernando y Valle Hermoso, tendrán ocho regidores de mayoría, porque tienen menos de

75 mil habitantes, en tanto que, Río Bravo con menos de 200 mil habitantes, tendrá 12 regidores de mayoría.

Las ciudades grandes con más de 200 mil habitantes tendrán 12 regidores en los Ayuntamientos, de acuerdo con el

análisis poblacional realizado por el IETAM y cuyo proyecto fue presentado por el Consejero presidente, Juan José

Ramos, en virtud de ser un señalamiento previsto en la Constitución Política del Estado, las Leyes Electorales y el

Código Municipal.

Sobre la base de ello, en los comicios concurrentes del 2024, en Tamaulipas se elegirán a 43 alcaldes, cantidad que

no cambia, aunque todavía haya pretensiones de grupos sociales para que El Barretal del Municipio de Padilla se

convierta en Municipio o bien que Santa Engracia se emancipe de Hidalgo y pueda convertirse en municipio,

proyectos desde luego que no funcionario por más que se buscó en muchas ocasiones. También fue el caso de

Zaragoza en el caso del municipio de Llera.

En los 43 Ayuntamientos de la entidad habrá 57 Sindicaturas de 14 municipios con dos de ellas y el resto, es decir,

29 tendrán solo una, las regidurías de mayoría relativa serán 269 y se complementarán con 136 de representación

proporcional.

De aquí para adelante, todos los días pasarán cosas en los organismos electorales que tienen a su cargo organizar

el proceso concurrente y no se diga a partir de septiembre porque allí sí, ya habrá un calendario electoral, en el cual

se describirá cada acción mandatada por las Leyes Electorales para que, entre los actores del proceso pueda darse

cabal cumplimiento a las mismas.

Por otro lado, pero, allí mismo en el IETAM ya están instaladas las Comisiones Especiales de candidaturas

independientes que preside el Consejero Eliseo García González y la Comisión de seguimiento a la implementación

y Operación del Sistema, Candidatas y Candidatos, Conóceles.

Los otros

El exsecretario de Salud del país, Salomón Chertorivski, quien ahora anda en el Partido Movimiento Ciudadano y del

cual es Presidente del Consejo Consultivo Nacional, entregó el nombramiento de Consejero Estatal por Tamaulipas

al abogado Luis Torre Aliyán, quién fuera regidor en el municipio de Ciudad Victoria y ahora está convertido en

buscador de la candidatura para la presidencia municipal, bajo la premisa de que los ciudadanos están de su lado.

Al parecer la idea es que, con la instalación en Tamaulipas del Consejo Consultivo Estatal, Pensando en

Tamaulipas y que se llevó a cabo en la ciudad de Reynosa, se incorporen muchos liderazgos sociales para imprimir

más fuerza a la organización que dirige Juan Carlos Zertuche Romero y de esa forma aparecer como la alternativa

que requieren los electores para las votaciones concurrentes del 2024.

Por fin llovió en agosto, señala de que, la canícula se terminó y que la agobiante sequía con el desesperante calor,

desaparecerán de manera paulatina. No fue una gran lluvia, si acaso de una hora y con la posibilidad de que

continuara de manera intermitente durante la noche, nada seguro, pero, la posibilidad de que en los próximos días

continúen, para que abonen a la recuperación muy lenta de los mantos freáticos y los cuerpos de agua, en especial

aquellos que sirven para atender la demanda para uso y consumo humano.

Faltaba que ayer al menos una manda de agua en esta región, porque desde el domingo se registraron lluvias en

municipios como Jiménez, San Fernando y algunas ciudades de la frontera.

Ya no se escucha con insistencia que el secretario General de Gobierno, Héctor Villegas González, pueda estar de

nuevo en la presidencia municipal de Río Bravo para registrarse a la reelección en el cargo y de nuevo pedir licencia

para continuar en el cargo estatal conocido como el segundo en importancia en el equipo del Poder Ejecutivo.

El asunto es que, el actual alcalde de aquel municipio fronterizo Joel Eduardo Yáñez Villegas, no puede reelegirse

en el cargo, porque no fue electo como tal y para ser candidato tiene que renunciar a la alcaldía y que el partido al

que pertenece valore si se la juega con él.