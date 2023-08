“¡Buenos días, Reynosa!, ¿qué andan desayunando? Disfruten mucho este domingo familiar”, el saludo, o por lo menos él lo firma, es del alcalde de ese municipio fronterizo de Tamaulipas, Carlos Peña Ortiz quien no fue muy lejos por la respuesta de sus gobernados, “Pues que no viste las balaceras, debería darte vergüenza decir pendejadas tan temprano”, y como ese comentario hay muchos más, hasta algunos que le recuerdan que se desayunaron los ataques de la delincuencia a las cámaras de videovigilancia la madrugada de este domingo, 14 postes tumbaron, según el reporte oficial.

Por supuesto, intentó ser popular, quizá hasta buena onda o tal vez nomás atento con quienes lo siguen en sus cuentas de redes sociales, pero se le olvidó algo, las mismas son antigobiernistas, por lo menos anárquicas, y ahí va a perder porque él ya es gobierno y debería de dar resultados más que tratar de permanecer en la mente de la gente a base de frasecitas cursis.

Es cierto, su saludo y los ataques que recibió pasaron de moda en unas horas, luego el tema fueron las cámaras de videovigilancia que se derribaron, después miles de cosas más, porque así son las redes sociales, efímeras, de memoria muy corta.

Sin embargo, el tema es bueno para el debate, para saber que harán los partidos políticos para definir a sus candidatos en las próximas elecciones, más a aún, que harán los propios políticos para estar en la querencia del ciudadano porque estos hechos ya son para dejarles claro que ser populares no significa necesariamente que sean aceptados, lo que es igual, a muchos políticos los vemos hasta en la sopa, pero los ciudadanos recuerdan más a sus jefecitas que una de sus obras y eso no es bueno en las urnas.

Y aquí la pregunta para Morena y sus opositores del frente amplio, incluso para los naranjas que aún no definen su postura, ¿será bueno el método de encuestas para elegir candidatos o ya será necesario primero someter a los aspirantes a exámenes de control y confianza para conocer de sus capacidades y vicios?, como que el pueblo ya les quiere decir que merece mejor suerte o por lo menos que hagan como que si les importa nuestro bienestar.

Lo anterior, insisto, nace de la situación del alcalde de Reynosa, que llega a ser frívolo en su relación con sus gobernados, que efectivamente es bastante popular, pero que también quedó claro que no necesariamente es porque lo quieran.

Porque esa será otra realidad, todos los presidentes municipales aparecerán muy arriba en las encuestas cuando se pregunte si los conocen, sin embargo, también es un hecho que no saldrán bien librados a la hora de la aprobación de sus gobiernos, y no necesariamente porque lo hagan mal, sino porque de un tiempo a la fecha la ciudadanía demanda mucho más de lo que se hacía antes, porque es lo que merece y no saluditos de buenos días o babosadas de esas.

Situaciones similares se viven con otros alcaldes, Diputados, Senadores, son políticos que presumen lo que no tienen, el cariño de la gente, peor aún en sus casos, el voto de los ciudadanos.

Las redes, de una vez para que lo entiendan los gobernantes, no es un buen lugar para ellos, menos para quienes no han cumplido a cabalidad con sus pueblos, ahí no caben a menos que tengan la piel muy gruesa y éxitos que presumir, aún así, siempre habrá un ciudadano que crea merecer más, siempre habrá el inconforme con una obra o que piense primero se deben hacer otras así beneficie a muchos la que se esté llevando a cabo.

Entonces, la recomendación para los políticos es más territorio, más armar estructuras en las colonias y convencerlos de que se hace buena chamba por otras vías que si den tiempo a la reflexión y el debate porque de lo contrario siempre correrán el peligro de que les destruyan sus saluditos amorosos quienes no los quieran, su frivolidad será respondida de la misma manera, peor aún, ese acto será de efectos efímeros, es decir, ni siquiera valen la pena los riesgos…

TAMBIEN HAY BUENAS NOTICIAS, LA SEGUNDA LINEA DEL ACUEDUCTO VA… por las gestiones del gobernador Américo Villarreal Anaya para la construcción del nuevo acueducto de esta capital se logró obtener la clave 2316000036, asignada por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda al proyecto, para el proyecto de la línea dos del acueducto Guadalupe Victoria, lo que es un paso importante en el largo proceso de burocrático previo a la asignación presupuestal.

Con esta acción la obra ya fue autorizada por quienes manejan los recursos financieros y cuenta con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el siguiente paso es que se incluya en el proyecto presupuestal 2024 que la SHCP hará llegar a la Cámara de Diputados, a fin de que el pleno apruebe y el próximo año, al fin, puedan iniciarse los trabajos de construcción.

La Secretaría de Recursos Hidráulicos del Estado ha estimado un costo de mil 800 millones de pesos para la que será segunda línea del Acueducto Presa Vicente Guerrero-Cd Victoria que tendrá una longitud de 54 kilómetros y una capacidad de 500 litros por segundo para abastecer de agua a la capital del Estado, en beneficio de 350,000 habitantes, durante los próximos 30 años.

REGRESAN 40 MIL JOVENES A LAS AULAS DE LA UAT… Con alrededor de cuarenta mil estudiantes y una plantilla de más de dos mil ochocientos docentes, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) comienza este lunes 21 de agosto el periodo de clases correspondiente al ciclo escolar agosto-diciembre 2023-3 (Otoño 2023).

La máxima casa de estudios de Tamaulipas reanuda sus actividades escolares con la implementación de un nuevo modelo académico que está centrado en la vida universitaria y en la aplicación integral de conocimientos, así como un nuevo plan de estudios en sus diferentes facultades, unidades académicas y escuelas preparatorias distribuidas en las zonas norte, centro y sur del estado.

En ese contexto, se inicia el nuevo plan de estudios derivado de la reforma curricular 2023 y el plan Vida UAT que impulsa el rector Guillermo Mendoza Cavazos, para consolidar el posicionamiento, la cobertura, calidad e innovación de la educación superior que ofrece la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Con la reciente reforma educativa se renovaron setenta y cuatro programas académicos que entran en vigor en este periodo escolar, lo que permite a la UAT reafirmar con una visión de futuro el compromiso social de formar individuos conscientes, comprometidos y preparados para encarar los desafíos actuales, contribuyendo al desarrollo de la región.

El rector Guillermo Mendoza ha subrayado que esta reforma curricular se fundamenta en una exhaustiva investigación y análisis de las tendencias más recientes en la educación superior, a través de los encuentros que se han sostenido con organismos empresariales, públicos y sociales de la entidad.

De igual manera, se pone en marcha el plan Vida UAT con el objetivo de ofrecer a los estudiantes una formación integral y humanista que comprenda conocimientos, habilidades, aptitudes y valores, donde podrán desarrollar nuevas experiencias de la vida universitaria y ser parte de proyectos innovadores que se sumarán a su trayectoria académica Tal como lo marca el calendario oficial, el proceso de inscripciones y reinscripciones se mantendrá disponible hasta el 31 de agosto.

