De que la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, pudo haber caído en una dilación en el desahogo de unas 50 carpetas de investigación, es cierto.

De que solamente ha judicializado una, también lo es.

Por ello no estaría de más, que lo sucedido en Morelos, pudiera replicarse en la Fiscalía General de Justicia en el Estado, como en la del Combate a la Corrupción, que pese a tener en el archivero docenas de expedientes por corrupción y otros delitos ampliamente documentados por el nuevo gobierno de la transformación, es muy exigua la voluntad.

Quizá por ello, en la Oficina de Partes de la FGJE llegó una nueva denuncia en contra de quien estuvo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica por los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones.

Es el mismo funcionario que ahora ocupa la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, quien en lugar de comparecer ante la justicia, se victimiza.

Es el mismo que reprobó los exámenes de control y confianza, motivo que sería suficiente para que ya hubiera sido despedido del cargo como Fiscal.

Además de ello, enfrenta otra denuncia por el presunto robo de más de 50 bienes como vehículos y equipos de cómputo, además de haber borrado información sobre las investigaciones en curso, antes de entregar su anterior puesto, la UIFE.

La nueva denuncia, interpuesta por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera RAÚL HERNÁNDEZ CHAVARRÍA en contra del Fiscal Anticorrupción, se circunscribe, por el delito de ejercicio abusivo de funciones.

Es decir, se le han ido acumulando quejas, denuncias e irregularidades, desde que fungió como titular de la UIFE y ahora en la Fiscalía Anticorrupción.

De hecho, poco o nada se le conoce del trabajo que realiza.

Y aunque pudiera ser una justificación el escaso personal, haber judicializado una sola de las 52 carpetas de investigación, el nivel de efectividad es mínimo.

Los dos fiscales fueron nombrados en la administración del ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y por lo mismo, pudiera decirse que están maniatados para actuar, contra quienes formaron parte del gobierno de los “vientos del cambio”.

Hasta ahora han aguantado de octubre del 2022 a la fecha, haciendo como que trabajan, pero sin dar resultados.

Es decir, en lugar de combatir la corrupción, la auspicia, siendo un lastre para la justicia en Tamaulipas.

Sin embargo, no hay día que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Tiempo al tiempo. En fin.

