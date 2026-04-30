Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, invita a participar en la campaña de mastografía, iBreastExam y papanicolaou “¡Observa, toca y acciona!”, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud de las mujeres.

La jornada se llevará a cabo del 4 al 29 de mayo, en un horario de 8:00 a 13:00 horas, en las instalaciones del DIF Tamaulipas, ubicadas en Calzada General Luis Caballero número 297, en la colonia Tamatán de esta ciudad capital.

El estudio de papanicolaou está dirigido a mujeres mayores de 18 años con vida sexual activa, mientras que las mastografías se realizan a mujeres de entre 40 y 69 años de edad.

Para una adecuada realización de los estudios, se recomienda acudir con aseo general. En el caso de la mastografía, es importante no usar desodorante, talco ni perfume. Para el papanicolaou, se solicita asistir al menos ocho días después de haber concluido el ciclo menstrual y evitar relaciones sexuales durante los tres días previos al examen.

Las interesadas deberán presentar copia de identificación oficial (INE), CURP y comprobante de domicilio. Para mayores informes o para agendar una cita, pueden acudir directamente a las oficinas del DIF Tamaulipas o comunicarse al teléfono 834-318-14-00, extensión 58752.

Con acciones como esta, los Mensajeros de Paz reafirman su compromiso con la salud integral de las mujeres tamaulipecas, acercando servicios gratuitos que contribuyen a la detección oportuna y al bienestar de quienes son pilar fundamental de las familias.