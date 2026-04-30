Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Personal del Hospital Civil y unidades adscritas a IMSS-Bienestar en Tamaulipas manifestó su inconformidad tras la emisión de oficios contradictorios relacionados con los días de descanso obligatorios correspondientes al 1 y 5 de mayo.

De acuerdo con los trabajadores, inicialmente se les notificó mediante un oficio firmado por el Dr. Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, titular de la Coordinación Estatal de IMSS-Bienestar en Tamaulipas, que los días viernes 1 y martes 5 de mayo serían considerados como descanso obligatorio con goce de sueldo, en conmemoración del Día del Trabajo y la Batalla de Puebla.

Sin embargo, posteriormente se giró un segundo oficio en el que se establece que el personal deberá laborar el lunes 4 de mayo, lo que ha generado molestia e incertidumbre entre los empleados, particularmente entre quienes cubren jornadas de fin de semana y días festivos.

Los inconformes señalan que esta medida representa una afectación directa a sus derechos laborales, ya que —afirman— el día festivo oficial corresponde al 5 de mayo, no al 4, por lo que consideran injustificada la modificación en la programación laboral.

Asimismo, denunciaron que este tipo de situaciones no es aislado, pues aseguran que es el segundo año consecutivo en que se presentan cambios de última hora en los oficios, lo que limita la posibilidad de los trabajadores de inconformarse o tomar acciones al respecto.

Otro punto que ha generado inconformidad es que el segundo documento habría sido emitido por personal administrativo, específicamente por el área de Recursos Humanos, lo que, a decir de los trabajadores, genera dudas sobre la legalidad y facultad para realizar dichas modificaciones.

Hasta el momento, autoridades del sector salud no han emitido un posicionamiento oficial ante estas inconformidades.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

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