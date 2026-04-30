El problema no es que se acuse en Estados Unidos de tráfico de drogas y de armas al Gobernador de Sinaloa y a sus principales colaboradores, pues el verdadero problema es que aquí el funcionario bajo sospecha de corrupción anuncie que presentará las pruebas de su inocencia “en el momento oportuno”.

Se trata a todas luces de un desplante de cinismo y desfachatez pues el imperativo político y social es que salga en su defensa ahora mismo pues no se está hablando de una nota suelta de prensa o una imputación de sus detractores políticos, sino de un cargo presentado por el mismo gobierno del vecino país.

Los observadores advierten que la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum se encuentra en un predicamento, pues estaría obligada a hacer un pronunciamiento, bien a favor del alto funcionario mexicano, o emplazándolo a defenderse él mismo, ahora.

En otros temas, el Gobernador Américo Villarreal Anaya asistió como invitado de honor a la presentación del segundo informe del Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya.

Américo resaltó los avances en ampliación de la matrícula, diversificación de la oferta académica, fortalecimiento de la investigación, reconoció a la UAT como aliada en proyectos estratégicos para Tamaulipas y como referente nacional por sus aportaciones.

También se refirió el jefe del poder ejecutivo estatal, al reciente reconocimiento expresado por la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo a las aportaciones de la UAT, reconociendo a la máxima casa de estudios de Tamaulipas como aliada fundamental en la transformación del Estado.

El Gobernador exhortó a la comunidad universitaria a mantener el rumbo de la transformación institucional, reconociendo a docentes, estudiantes y autoridades por consolidar una universidad con sentido humanista, vocación científica y compromiso con el futuro del Estado.

El Rector Dámaso Anaya indicó que su comparecencia ante la Asamblea Universitaria es un ejercicio de rendición de cuentas que refrenda el rumbo de transformación fortalecimiento institucional y compromiso social.

Agradeció la presencia del Gobernador Américo Villarreal, de la doctora Olga Hernández Limón, representante de Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, así como de la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas.

Entre los principales resultados del informe, resaltó una matrícula superior a 42 000 estudiantes; el ciento por ciento de los programas de licenciatura acreditados; el crecimiento de la investigación de 106 a 231 proyectos activos; una inversión superior a 232 millones de pesos en infraestructura.

Asimismo, presumió de una oferta de 182 programas académicos que fortalecen la pertinencia educativa y el desarrollo regional. También se han otorgado a estudiantes más de 20 mil becas y más de cinco mil estímulos económicos, así como un programa de cursos de capacitación y certificación.

Por el rumbo de Nuevo Laredo, el gobierno de Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal reiteró su invitación a los padres de familia y a sus hijos a divertirse este día en el zoológico, el acuario y la alberca Camécuaro, de manera gratuita, con motivo de la celebración del Día del Niño.

Carmen Lilia quiere que todas las niñas y niños sin distinción puedan disfrutar de espacios recreativos dignos, seguros y accesibles, como parte de una política pública enfocada en fortalecer el tejido social desde la infancia.

Dijo la edil que este tipo de accione no son aisladas, sino parte de una visión de gobierno que pone al centro a las personas, particularmente a las niñas y niños, impulsando entornos donde puedan crecer con bienestar, alegría y oportunidades.

Retomamos el tema de las UAT para agregar que el Secretario estatal de Educación Pública Miguel Angel Valdez García, informó que la máxima casa de estudios de Tamaulipas fortalece su vinculación con esa dependencia, particularmente en los ámbitos de la investigación y la ampliación de espacios en la educación media superior.

Dijo Valdez García que el trabajo conjunto entre la UAT y el gobierno del Estado consolida a la educación superior como un eje estratégico para la transformación social, mediante la generación de conocimientos, la innovación educativa y la atención a las necesidades del entorno.