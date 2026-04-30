Reynosa, Tamaulipas.— Un violento ataque armado registrado la mañana de este jueves en una de las principales avenidas de Reynosa dejó como saldo dos personas sin vida, entre ellas una joven ajena a los hechos que fue alcanzada por el fuego cruzado.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 08:00 horas en la intersección del bulevar Miguel Hidalgo y la avenida Del Maestro, frente al monumento a PEMEX, lo que provocó pánico entre automovilistas y una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de civiles armados interceptó a un hombre que viajaba en una camioneta, obligándolo a descender de la unidad. La víctima intentó huir corriendo para resguardarse; sin embargo, fue alcanzada por las balas y ejecutada en el lugar.

En la escena fue localizada una camioneta GMC Acadia con múltiples impactos de arma de fuego. A unos metros del vehículo quedó el cuerpo sin vida del hombre, identificado como Manuel, quien habría sido el objetivo directo del ataque.

Durante la agresión, una joven mujer que transitaba por la zona resultó herida por una bala perdida. Sus familiares la trasladaron de emergencia a un hospital privado ubicado en la colonia Las Fuentes, donde minutos después se confirmó su fallecimiento a causa de la gravedad de las lesiones.

Elementos de seguridad acordonaron el área para permitir las labores de los servicios periciales, quienes realizaron el levantamiento de evidencias balísticas, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

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