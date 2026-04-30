Cd. Victoria, 29 de abril de 2026.- Con una inversión de 135 millones de pesos y creación de 90 empleos directos más, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez inauguró la tercera tienda comercial Bodega Aurrera en la Capital del Estado.

Previo al corte del listón inaugural, destacó que la estrategia de seguridad que se implementa con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya sigue generando confianza para la inversión en la ciudad.

“En el gobierno municipal lo tenemos claro, nuestra tarea es generar condiciones de orden, certeza y confianza para que las inversiones lleguen, se queden y generen desarrollo económico” señaló Gattás Báez.

En el evento de apertura, participó la presidenta del DIF Lucy de Gattás, la secretaria de Economía del gobierno del Estado Ninfa Cantú de Andar, Jesús Treviño, subsecretario de operaciones del centro comercial y Diana Céspedes, asesora de Desarrollo Económico del gobierno municipal.

Junto al personal, clientes y Jorge Estrada, subdirector de Asuntos Corporativos de Walmart México, realizaron un recorrido al interior de la tienda ubicada en el libramiento Naciones Unidas.