La comparecencia de MIGUEL ÁNGEL VALDEZ GARCÍA ante legisladores del Congreso local, colocó a la educación como eje de la transformación social en Tamaulipas y como una de las prioridades de la administración que encabeza AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

De entrada, podemos decir que el titular de la SET presentó una narrativa clara: la Nueva Escuela Mexicana en Tamaulipas es continuidad del mandato popular impulsado por LÓPEZ OBRADOR, consolidado por CLAUDIA SHEINBAUM y ejecutado por AMÉRICO VILLARREAL en un entorno en que se recuperó la gobernabilidad del sector educativo y la interlocución con la representación gremial.

El mensaje político central fue que, con la Nueva Escuela Mexicana se está dejando atrás una visión burocrática y memorística para impulsar una educación humanista, inclusiva, crítica y con sentido comunitario.

Por ello, la comparecencia de MIGUEL ÁNGEL VALDEZ mostró que existe una ruta estatal propia, llamada Tamaulipas Educa que permite ordenar prioridades, alinear acciones y acelerar resultados en todo el sistema educativo para cumplir las metas trazadas por el Gobernador y la población en general.

Diremos que la narrativa del titular de la SET buscó elevar el debate: de la cobertura escolar a la justicia educativa; de la administración de servicios al derecho efectivo a aprender, convivir y vivir en paz.

El magisterio fue colocado como columna vertebral del sistema: sin docentes reconocidos, formados y con certeza laboral, no hay posibilidad real de mejora educativa sostenida y eso, también se tiene que decir.

Por cierto, en las graderías del palacio legislativo escuchó atentamente la comparecencia del titular de la SET, el secretario general de la Sección 30 de maestros en Tamaulipas, el político – profesor ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO e integrantes del Comité Ejecutivo Seccional.

El profe anda mucho muy tranquilo, no obstante a que más de uno, abiertamente ha dicho que tiene interés en participar por la secretaría general de la Sección 30.

Sin embargo, habrá que decir que, a nivel nacional, hay por lo menos 16 secciones pendientes de renovar secretario general y demás integrantes del comité ejecutivo seccional.

Por consecuencia, si bien ARNULFO termina en enero del 2027, su relevo es decisión del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.

Y es que, así como puede durar más tiempo en el cargo, ARNULFO está en condiciones de reelegirse por un nuevo periodo. EN FIN.

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