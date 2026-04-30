Ciudad Victoria, Tamaulipas.— En atención a un reporte recibido a través de la línea de emergencia 911, elementos de la Guardia Estatal, adscritos a la Coordinación Municipal Victoria, lograron la recuperación de un vehículo con reporte de robo en el ejido La Libertad, así como la detención de dos personas, una de ellas señalada como presunta responsable del ilícito.

De acuerdo con el informe oficial, la unidad fue localizada en una brecha vecinal, donde se encontraba abierta y con la llave de encendido. Durante la inspección, los agentes detectaron en el área de la cajuela la presencia de cuatro crías porcinas vivas.

En el lugar fueron ubicados dos hombres, quienes se identificaron ante los elementos de seguridad. Uno de ellos manifestó ser el responsable del robo, por lo que ambos fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento de las investigaciones.

Cabe destacar que el propietario del vehículo fue localizado y trasladado al sitio con apoyo de personal de la Dirección de Tránsito Estatal, con el fin de realizar los procedimientos legales pertinentes.

Estas acciones forman parte de los operativos de seguridad y atención ciudadana implementados en la capital tamaulipeca.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

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