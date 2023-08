Todos aquellos funcionarios que tienen cargos públicos de elección, quisieran que la aprobación por su desempeño

en los mismo fuera suficiente para la reelección que está permitida en la constitución y prevista en las Leyes

Electorales.

Si esto fuera así, quedará claro, muy claro, que las encuestas de opinión sobre los políticos se duplicarán o hasta

quintuplicarán en las próximas seis semanas, periodo considerado por muchos como relevante para que, desde las

dirigencias de los partidos políticos se determine la reelección de alcaldes, diputados locales, diputados federales y

senadores.

Incluso ya casos expuestos sobre el tema, entre ellos el de Nuevo Laredo, dónde la alcaldesa Carmen Cantú

Villarreal no lleva mano para la candidatura, porque esa está comprometida para la actual secretaria de Desarrollo

Económico, Ninfa Cantú Deándar, sin embargo, las preferencias ciudadanas de estudios de opinión recientes

demuestran que la hija del político oposicionista Carlos Enrique Cantú Rosas, tiene una aprobación del 67 por ciento

para que se reelija.

En tanto, su oponente Cantú Deándar apenas llega al cinco por ciento de preferencias de las personas para que sea

la candidata y la Diputada local, Gabriela Regalado no llega ni al cuatro por ciento.

Las encuestas de preferencias de allá mismo, indican que al 36 por ciento les gustaría que fuera candidato Ramiro

Ramos Salinas del PRI y la intención para la fracasada candidata a Senadora, Diputada Imelda Sanmiguel Sánchez,

es casi del 34 por ciento, contra cerca de 18 que creen que debe ser su compañero Félix García Aguiar.

Existen otros políticos con buenos posicionamientos en el trabajo que tienen como Jesús Nader en Tampico, sin

embargo, ya no puede reelegirse, por ello es que, le ubican como candidato a Legislador de cualquiera de los tres

tipos que están en disputa en la elección del año que viene, aunque la preferida es la de Senador, porque creen que

de esa manera se pintará raya con los panistas de Reynosa que tanto daño le hicieron al PAN.

Los otros

Como puntada para la grilla estuvo muy buena la consideración del secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez

Silva, ya que, ni siquiera policías tiene, pero, él mandará investigar con sus colaboradores del área en la que

despacha los robos que se denuncien.

En la capital de Tamaulipas no hay policía municipal desde el 2010 y hasta dónde se sabe, las relaciones de los

funcionarios municipales con el titular de la Fiscalía, licenciado Irving Barrios Mojica no son nada buenas, incluso,

hay el antecedente de que agentes de la policía investigadora irrumpieron en el edificio del Ayuntamiento para

ejecutar una orden de presentación contra el funcionario.

El otro asunto es que, los ciudadanos que son víctimas de robos ya sea en comercios o domicilios, prefieren no

denunciar debido al temor de que, además de robados deban de colaborar de manera económica con la policía

investigadora, de no hacerlo podrían sufrir presiones que les obliguen a ceder a los chantajes de los agentes y, bajo

ese supuesto las cosas se complican más.

La intención de Reséndez Silva parece buena, sin embargo, es ilógica, porque no tienen policía para investigar y

con la denuncia que solicita, manda a los ciudadanos a otra dependencia en la que todo es perder perder, dado que

se compromete tiempo del día que no se tiene, aumenta la zozobra por aquello de las complicaciones de denunciar,

se pierde aquello que se robaron y aquello que tuvieron que aportar a fuerza para que la investigación siguiera su

curso.