Una vez pasadas las vacaciones para los políticos que componen la burocracia, se reintegran también las encuestas para analizar quiénes de aquellos aspirantes están más posicionados y fuertes para ser considerados para una candidatura para el 2024.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, el aumento de las preferencias electorales son para la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS, quien mes con mes va aumentando la confianza que le tienen los neolaredenses para que su partido MORENA, la considere para ir por la reelección.

De acuerdo con la encuesta publicada por la empresa MASSIVE CALLER, en la pregunta que hizo a los neolaredenses ¿El próximo año quién le gustaría que fuera el candidato de Morena en Nuevo Laredo?, el 67.2% de los encuestados no dudaron en decir que quieren la reelección de CARMEN LILIA CANTUROSAS.

Mientras que el 5.3% dijo que le gustaría que la candidata fuera la Secretaria de Desarrolló Económico del Gobierno del Estado, NINFA CANTU DEANDAR y el 3.8% dijo que la Diputada Local, GABRIELA REGALADO.

La encuesta también alcanza a los aspirantes de los partidos PAN y PRI.

En el PRI, el 36.4% de los encuestados, dijo que RAMIRO RAMOS sería el candidato ideal para Presidente Municipal.

Mientras que en el PAN, 33.8% dijo que le gustaría que la candidata fuera la Diputada Local, IMELDA SANMIGUEL y el 17.6% se inclinó por el Diputado Local, FELIX «EL MOYO» GARCIA.

Por cierto, la encuesta de MASSIVE CALLER también incluye al partido MOVIMIENTO CIUDADANO, pero en Nuevo Laredo, no hubo ni un encuestado que dijera que algún miembro o simpatizante de los naranjas fuera un buen candidato a alcalde.

En general, en la pregunta, Para alcalde en Nuevo Laredo ¿Por cuál partido votaría?, MORENA se lleva el primer lugar con el 58.1% de las preferencias, el PAN con 15.9%, el PRI con 5.6% y el MC con el 3.0%, los demás partidos como VERDE ECOLOGISTA, PT, PRD, no figuran.

CONFIRMAN AUMENTO AL PASAJE EN TAMAULIPAS

Después de 8 años, los concesionarios del transporte público lograron que el Gobierno del Estado les autorice un aumento al pasaje.

JOSE ARMANDO LARA, Subsecretario de Transporte, anunció que dicho aumento se anunciará de manera oficial a partir de agosto, el cual será de entre 1 y 2 pesos.

Aunque eso sí, se aclara que con el aumento vienen los compromisos, por lo que los concesionarios están obligados a trabajar en la modernización de sus unidades, la cual incluye cambio de imagen, utilización de GPS, la forma de cobrar, además de la capacitación de los choferes para la atención a los usuarios.

En fin, se viene un nuevo aumento al pasaje, lo único cierto es que los usuarios ahora tendrán que pagar más, esperando que los concesionarios cumplan con sus obligaciones… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

Comentario [email protected]