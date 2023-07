El Ejido Ávila y Urbina de Jaumave, allá en la Sierra del Altiplano de Tamaulipas, es una de esas joyas rurales que deben de visitarse, porque implica un gran contacto con la naturaleza.

Allá si llueve, no falta el agua para el uso y consumo humano y la gente se siente bien y más cuándo hay pachanga de por medio, como sucedió el pasado fin de semana debido a la celebración de una boda que disfrutaron todos porque se trató de la unión de dos muchachos que son hijos de familias estimadas allí en Ávila y Urbina, Mariana y Héctor

En el último lote urbano del Ejido vive Héctor Escobar Rodríguez, padre del novio, es un hombre que está convertido en el respaldo para sus paisanos de esa comunidad, que le sabe a la política y que organiza a las personas para que participen en las votaciones, es por ello que, uno de los más fuertes aspirantes a la presidencia municipal de Jaumave, el profesor Manuel Báez estuvo presente para felicitar a los muchachos que se aventuraron para hacer una vida juntos.

Ávila y Urbina, es una comunidad deseada por muchos porque sus tierras son fértiles y aunque las siembras no son tipo el norte de la entidad de cientos o miles de hectáreas, pero sí de dos, cinco, 10 y hasta 20, además los habitantes se dedican a la explotación de ganado por la ventaja de. los pastizales naturales y existen las explotaciones silvícolas.

Un programa especial que se realiza con el respaldo del Gobierno Federal, encaminado a sanear los árboles de sus sierras lleva un buen avance y tiene que ver con la reposición de árboles maderables una vez que, aquellos que están enfermos por una plaga que tiene más de dos décadas, son cortados, ya debe estar la reposición a efecto de que, en un período de 10 años, la recuperación ecológica de la zona se haya logrado.

Se ve demasiado natural que, a lo largo de más de 25 kilómetros de terracería, desde que comienza el Poblado La Parra que pertenece al mismo Ejido Ávila y Urbina, puedan apreciarse troncos de árboles que fueron cortados con la autorización oficial y que, tras varios días de estar a la intemperie se hayan secado un poco para cargarlo en camiones y llevarlos a los aserraderos donde se procesarán para convertirse en tablas que son enviados a los expendios de las ciudades para que se conviertan en cualquier tipo de mueble.

El trabajo político de los grupos de personas es significativo, a lo mejor no resuelven o cantean una elección municipal para algún partido político, pero, la férrea organización que tienen es muestra de la unidad cultivada en los últimos años, por ello es que, en esas comunidades, incluido el Ejido Magdaleno Aguilar, en el cual vive casi la misma cantidad de gente que en las otras dos comunidades de por allá.

El encuentro con la naturaleza, de acuerdo con los relatos de quienes estuvieron en este período de verano para visitar familiares, es grandioso a través de todo el camino denominado La Florida-Santiaguillo-Ávila y Urbina, que deja una gran experiencia porque se convierte en el medio de comunicación para la llegada de invitados, quienes llevan la música y los encargados de transportar la comida, pastel y bebidas para la ocasión.

Los electores de Ávila y Urbina, La Parra y Magdaleno Aguilar, se reportaron listos para trabajar en las elecciones del 2024, porque tienen la esperanza puesta en que, desde el Partido Movimiento de Regeneración Nacional sean tomadas en cuenta las propuestas de la sociedad y que, en primera instancia se evite que los arribistas que dejaron el trukismo y el panismo, se planten al principio de las filas, engañen a quienes toman decisiones con la idea de aparecer en el 2024 como candidatos y después como alcaldes o Legisladores de antecedentes del PAN.

La región de Ávila y Urbina enseña un Tamaulipas que no todos conocen, incluso, las descripciones de viajeros precisan que pareciera que no es esta entidad, debido a las características diferentes apreciadas, pero, en realidad son bastiones de tierra que, apreciadas en su justa dimensión dejan un gran sabor de boca, no le hace que no haya Internet, telefonía celular o televisión de cable, es una región única que debe de visitarse e incluirse en los recorridos turísticos que se elaboran en la Secretaría del ramo a cargo de Benjamín Hernández Rodríguez.

Los otros

Por cierto, en asuntos relacionados con las vacaciones de verano, resulta que, en la Playa de Matamoros, a pesar de que el alcalde, Mario Alberto López Hernández le echó muchas ganas para que ese sitio estuviera de primera a fin de recibido a los paseantes de esta temporada, personal que trabaja en la zona encontró vestigios de chapopote debido a una fuga de hidrocarburos que se presentó en una Plataforma Petrolera que opera en la zona de Campeche.

En Veracruz, otra de las playas del Golfo de México a la cual llega turismo de muchas entidades del centro del país hicieron ver que hubo mortandad de tortugas y de peces en las Playas de Tonalá y Las Palmitas debido a la presencia de hidrocarburos, además de un mal olor que desprende el agua debido a la contaminación generada por PEMEX.

En Matamoros, los pescadores no han suspendido sus actividades de extracción de productos del mar, sin embargo, hay lecturas en el sentido de que, la presencia de chapopote o restos de petróleo podrían alejar a los turistas que van a la Playa Bagdad.

El resto de esta emana y la que sigue son propicias para las vacaciones de verano y aunque no sean destinos de playas, si se advierte en la capital de Tamaulipas la presencia de vehículos con placas de otras entidades del país que vienen a vacacionar por estos lares.

En el municipio que tiene a su cargo el empresario Eduardo Gattás Báez hay la instrucción de que todos los funcionarios sean colaborativos y que, intervengan para otorgar todas las facilidades a los turistas que andan por acá.

Una buena medida es la anunciada por el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Ciudad Victoria, Joel Illoldi Reyes, en el sentido de que, quienes quemen basura y sean encontrados por las autoridades del municipio, se harán acreedores a trabajo comunitario y al restablecimiento de los daños que hayan causado con esa acción.

La medida es buena y obligará a que haya vigilancia ecológica en el municipio, algo que también es correcto y necesario, es más hasta debe de invertirse para que una medida de esta naturaleza pueda aplicarse parejo.