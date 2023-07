En el Periódico Oficial del Estado fechado el 13 de julio de 2023, la Secretaria de Finanzas ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ y el Subsecretario de Egresos LUIS GERARDO ILLOLDI REYES, publicaron tres documentos relativos a la distribución de las participaciones federales correspondientes al periodo de enero a mayo del año en curso, que recibieron EDUARDO GATTAS BÁEZ y demás Presidentes Municipales.

Diez municipios recibieron el 76.52% de los $2,800’321,973 que salieron del Gobierno del Estado: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Madero, Altamira, Tampico, Río Bravo, Valle Hermoso y El Mante.

Provenientes del Fondo de General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y demás bolsas federales, el municipio gobernado por EDUARDO GATTAS BÁEZ, recibió en los primeros cuatro meses del año $240’937,876 por este concepto, una vez aplicado el coeficiente correspondiente a 2023.

Recordemos que, alrededor del 80% de los recursos de los 43 Presupuestos Municipales (en el caso de Victoria representan el 85.59%), provienen de las aportaciones y participaciones federales, de ahí la importancia que tienen los informes publicados por LOZANO RODRÍGUEZ e ILLOLDI REYES.

Y es que, además de transparentar su ejercicio, representan un indicador de la salud financiera de las tesorerías municipales, como lo sabe muy bien la contadora MARÍA GUADALUPE DE LOS REYES ACOSTA.

Mientras los recursos de los Ramos 33 y 28 se distribuyan en tiempo y forma a los 43 municipios, los apuros de sus Ayuntamientos serán menores, como le consta a ÓSCAR ALMARAZ SMER, MIGUEL GONZÁLEZ SALÚM, XICO GONZÁLEZ URESTI y demás ex alcaldes y ex alcaldesas.

Serán menores los apuros, porque no existe ningún presupuesto municipal que alcance para atender y solucionar la variopinta problemática y el rezago acumulado proveniente de trienios anteriores.

Aplicando la teoría de ROBERT MALTHUS, autor del célebre “Ensayo sobre el principio de la población” (An Essay on the Principle of Population), que los economistas estudian durante su carrera, podemos decir que, mientras las demandas de la población crecen de manera geométrica, los recursos para atenderlas lo hacen de manera aritmética.

Teoría aplicable a cualquiera de los 43 municipios de Tamaulipas, incluso, al estado gobernado por AMÉRICO VILLARREAL ANAYA: no hay recursos que alcancen para atender al 100% todas las demandas de la sociedad.

Viene a cuento lo anterior porque, en el caso de Victoria, ayuda a enmarcar la necesidad de buscar alternativas para generar los recursos extraordinarios que necesita el gobierno de EDUARDO GATTAS BÁEZ.

Como la creación del Fondo de Capitalidad, contemplado en el artículo 61 del Presupuesto de Egresos 2023, enviado por AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y aprobado por la 65 Legislatura el 14 de diciembre de 2022.

De acuerdo al Artículo Séptimo Transitorio del Presupuesto de Egresos 2023, corresponde a la Secretaría de Finanzas redactar las reglas de operación del Fideicomiso del Fondo de Capitalidad.

Reglas que la Secretaria ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ, publicó el 2 de febrero de 2023 en el Periódico Oficial del Estado.

Pues bien, en su calidad de Secretaria de Finanzas, el pasado 26 de junio LOZANO RODRÍGUEZ, reformó el artículo 1 adicionó los artículos 4 bis, una fracción VI al 8 y 31, todos de las Reglas de Operación del Fideicomiso del Fondo de Capitalidad, modificaciones que se publicaron el lunes 11 de julio de 2023 en el Periódico Oficial del Estado.

“El Municipio de Victoria realizará aportaciones mensuales, las cuales, quedarán estipuladas por medio de la celebración del convenio específico, derivado de los proyectos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso, suscrito por el C. Presidente Municipal de Victoria y el C. Gobernador del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Finanzas”, establece el artículo 4 Bis adicionado.

“Los recursos aportados por el Municipio de Victoria, serán depositados a la Secretaría de Finanzas, la cual realizará las transferencias, en un lapso no mayor a tres días hábiles contados a partir de dichos depósitos, a la cuenta del Fideicomiso”, remata el segundo párrafo de este artículo.

Además, al agregar una fracción VI al artículo 8 de las Reglas de Operación del Fondo de Capitalidad, se fortalece la presencia del “Comité Técnico” que lo preside ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ, en su calidad de Secretaria de Finanzas, acompañada por RICARDO GERARDO GUERRERO MORALES, JESÚS LAVÍN VERÁSTEGUI y PEDRO CEPEDA ANAYA, como titulares de la Oficina del Gobernador, Secretaría de Administración y de la Secretaría de Obras Públicas, respectivamente.