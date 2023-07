Me parece que uno de los múltiples errores presidenciales ahora, es el volverse a involucrar en la determinación ¿abierta? de los que debían ser -según su punto de vista- quienes gobiernen con las siglas de su partido.

Para la elección federal del año entrante, la presidencia inventó el tema de Las Corcholatas, supliendo a Los Tapados del viejo PRI, pero con mucha anticipación, incluso faltando a la Ley Electoral vigente, pero es el Ejecutivo y no hay instancia que le sancione o por lo menos le llame la atención, porque es obvio no hace caso y no sería la primera vez.

Dentro de estos errores electorales para el 2024, Manuel López ha utilizado La Lagañera, desde Palacio Nacional, para anunciar una nueva Corcholata, pero ahora de la oposición llamado Frente Amplio Por México (PAN, PRI, PRD) y destapó a la hidalguense Xóchitl Gálvez.

La hidalguense había declarado que no tenía intención de buscar la precandidatura para la presidencia de la república, porque estaba convencida de que ganaría fácilmente la Jefatura del Gobierno de la CDMX, pero la intervención presidencial terminó por decidir a Xóchitl.

Hasta el momento de escribir este espacio, en total tenemos -aún salidos del margen legal del tema electoral- que las dos coaliciones registradas: Juntos Haremos Historia de Morena, PT y Verde Ecologista de México y el Frente Amplio por México de Acción Nacional, la Revolución Democrática y el Revolucionario Institucional, suman 6 y 11 aspirantes, en ese orden.

Solo que el Ejecutivo Federal insiste en tomar partido y hasta este jueves 13 de julio, suman ocho días consecutivos en que el presidente López habla de Xóchitl Gálvez en la que dice es su conferencia.

Manuel López pidió a Claudio X. González realizara una investigación de los contratos que la empresa de doña Xóchitl recibió por parte del gobierno cuando ella fue funcionaria del gobierno de Vicente Fox y durante su gestión como titular de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX.

Lo ¿curioso? es que el presidente al pedir la investigación, aseguró que la Hidalguense Xóchitl Gálvez fue “…funcionaria del gobierno de Fox y jefa de Gobierno…” El Macuspano dio a entender que se confundió, pero bien sabemos que ‘no da brinco sin huarache’ cuando nos quiere hacer ver a Xóchitl en un cargo que nunca ha tenido.

En conclusión de este tema es que podemos afirmar que desde la presidencia de la República, nos están avisando que se van a mover todos los hilos para buscarle tres pies al gato y mire que donde esconderán el 4, quien sabe, pero al baile vamos le dijeron a las ‘hijas de Don Simón’.

ADVERTENCIA… NO HAY ENGAÑO

De los graves problemas de los contribuyentes de todo el mundo es el pago al Fisco (gobierno), pese a que sabemos es una obligación, pero la gran mayoría no gusta de hacer los pagos mensuales, trimestrales o anuales como en este caso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) del gobierno federal.

Precisamente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) advierte de las graves consecuencias legales por actividades ilícitas, refiriéndose, sobre todo, cuando se registran facturas de empresas fantasma. Es decir, que no están constituidas realmente.

La SHCP ha detectado casi 11 mil empresas fantasma en México, las cuales se dedican a simular transacciones y emitir facturas sin respaldo de actividades económicas reales, en beneficio de miles de empresas y personas físicas.

Según el gobierno federal, hasta el 31 de mayo de 2023, se identificaron 10 mil 878 Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas como ‘factureras’, por lo que el Servicio de Administración Tributaria, (SAT) alertó a los contribuyentes sobre la importancia de evitar cualquier relación con estas empresas, pues corren el riesgo se enfrentar penas de prisión.

Hacienda sabe que las empresas fantasma se dedican a la compra y venta de facturas para simular transacciones inexistentes, lo que constituye un delito identificado como “defraudación fiscal” y “lavado de dinero”, tanto para las empresas fraudulentas como para quienes se ven involucrados en la emisión de estas facturas.