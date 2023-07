De los 39 055 millones de pesos que la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ordenó bloquear durante casi una década como medida cautelar, el 88.9% fue recuperado en los tribunales, principalmente a través de amparos. De ese gran total que se congeló desde 2014 a usuarios del sistema financiero para prevenir y detectar actos relacionados con el financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita, sólo 4 350 millones de pesos siguen inmovilizados.

De acuerdo con la información oficial fueron recuperados en instancias judiciales, nueve de cada 10 pesos que bloqueó la UIF por investigaciones en temas como fraude, defraudación fiscal, delitos contra la salud, delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. También ejercicio ilícito del servicio público, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión.

En total, de los 34 705 millones de pesos que se desbloquearon en casi una década, 9 303 millones de pesos (26.8%) fueron mediante garantía de audiencia; 25 119 millones (72.4%) mediante juicios de amparo y 281 millones (0.8%) liberados en 2017, 2018 y 2020 aún no está identificado bajo qué mecanismo fueron “descongelados”.

La UIF, a cargo de Pablo Gómez desde el 8 de noviembre de 2021, dio a conocer que, tan sólo en el acumulado a mayo de este año, fueron bloqueados 346 millones de pesos y las personas bajo investigación por presuntos delitos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo recuperó, vía juicios de amparo, 534 623 pesos, un porcentaje que nada tiene que ver con los nueve de cada 10 pesos “descongelados” en nueve años.

Esto habla de que a pesar de que Gómez Álvarez –sin parentesco con la gobernadora electa del estado de México, tras una holgada victoria–, no es un experto en la materia, se tomó con mucha seriedad la tarea (encargo) que le asignó el presidente Andrés Manuel. Las tres comparecencias en igual número de mañaneras muestran a un funcionario que prepara bien lo que va a informar, vía lectura, y que no se toma licencias discursivas como era costumbre.

El titular de la UIF explicó la semana anterior que la Unidad no bloquea cuentas –como dice la leyenda urbana–, sino a personas, de acuerdo con la ley. Lo cual quiere decir que las personas bloqueadas no pueden hacer ninguna operación de ningún tipo en el sistema financiero. Precisó también que es imposible “bloquear a voluntad a una persona del sistema financiero”.

Importa también, como explicó Gómez, no perder de vista que la inteligencia financiera es un sistema internacional que nos rige a nosotros, tanto nuestras leyes, como tratados y convenciones internacionales firmadas por el Estado mexicano y son compromiso mundial. Lo que hace la UIF es incorporar a la lista de personas bloqueadas, a personas físicas y morales, las cuales no pueden hacer ninguna operación en el sistema financiero nacional.

Sin embargo, la UIF de Pablo Gómez está lejos de registrar los récords del monto bloqueado en 2019, cuando se congelaron 16 mil 384 millones de pesos, pero sólo 706 millones de pesos se mantuvieron bajo resguardo, con la dirección de Santiago Nieto, un jurista demasiado protagónico, exhibicionista.

Por las cifras mencionadas resulta evidente que los amparos otorgados por los jueces a las personas físicas y morales, la obstrucción judicial al trabajo de la UIF es una práctica recurrente por lo menos desde 2014, cuando Norma Lucía Piña estaba muy lejos de presidir la muy corta Suprema Corte.

Pregunta del periodista y editor Moisés Edwin Barreda: “Mi estimado Ibarra, ¿acaso aludes a la edil de la Cuauhtémoc cuando hablas de la ‘… alcaldesa que ‘estudió posgrados en 10 países’? No leí en su oportunidad semejante barbaridad. Creo que lo que quiso decir es que hizo estudios de posgrado en diez países y no terminó ninguno, ¿tú no lo crees? De todos modos, semejante barbaridad de la susodicha es para Ripley, previa larga y muy sonora carcajada”… En efecto, se trata de Sandra Xantall Cuevas Nieves; una finísima persona perteneciente a los restos del Partido de la Revolución Democrática y apadrinada por Ricardo Monreal Ávila… “La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena la desaparición y posterior asesinato del periodista Luis Martín Sánchez Íñiguez en las inmediaciones de Tepic, Nayarit. Además de este suceso, otros dos colaboradores de medios locales habrían sido también desaparecidos en la misma zona entre el 3 y el 7 de julio; uno de ellos fue localizado con vida el 8 de julio”. (9-VII-23)…” El próximo domingo se cumple la primera década del fallecimiento de Jorge Avendaño Martínez, integrante del Grupo María Cristina y activista político… “¿Qué está pasando en la Cisjordania ocupada?: Fadia Barghouti”, enlace enviado por el activista internacional Pedro Gellert F… https://www.youtube.com/watch?v=NGEuN5Kh6gg&t=397s