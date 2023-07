Los 13 aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México (FAM) inician hoy la etapa de recabar 150 mil firmas de apoyo en al menos 17 entidades federativas del país, por lo que seguramente se topará en los próximos días con los voluntarios de ellas y ellos, quienes deberán de estar plenamente identificados porque le solicitarán su credencial de elector para recabar sus datos en un teléfono celular para registrarlo, incluso le tomarán una fotografía para constatar que emitió libremente el voto a favor de alguno de los contendientes.

Se espera que la mayoría de los 13 aspirantes logren cumplir con este requisito indispensable para pasar a la siguiente etapa, sin embargo, algunos comenzaron a reconocer que no será nada fácil recabar las 150 mil firmas de apoyo, como fue el caso de Israel Rivas Bastidas, vocero del grupo de padres de niñas y niños con cáncer.

Rivas Bastidas dijo que no tenía dinero para sufragar los gastos que tendrá para recorrer y recabar las firmas de apoyo en las 17 entidades federativas que indica la convocatoria, por lo que no se descarta la posibilidad de que el vocero de niñas y niños con cáncer se quede en el camino.

También otros aspirantes considerados como representantes ciudadanos enfrentan esta misma situación, entre los que se encuentran José Jaime Enríquez Félix de Zacatecas y Sergio Iván Torres Bravo de Puebla.

Incluso, se habla de que Jorge Luis Preciado Rodríguez, exsenador del PAN no podrá cumplir con el requisito de recabar las 150 mil firmas de apoyo, pero no será por falta de recursos económicos, como los tres aspirantes antes mencionados, sino más bien porque no goza de simpatías entre la población.

De igual forma, se duda de que los diputados federales Ignacio Loyola Vera y Gabriel Quadri de la Torre, puedan recabar las 150 mil firmas de apoyo, ya que tienen enfrente a dos poderosos adversarios dentro del PAN, es decir a la senadora Xóchilt Gálvez Ruiz y al todavía presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda.

Lógicamente que tanto Loyola Vera como Quadri de la Torre tienen la posibilidad de cumplir con este requisito con el apoyo de la ciudadanía, ya que los votos de la militancia del blanquiazul se dividirán entre la senadora Gálvez Ruiz y el diputado Creel Miranda, según comentarios de panistas victorenses.

A pesar de que el voto de la militancia del PAN estará dividido entre la senadora Gálvez Ruiz y el diputado Creel Miranda, se da por hecho que el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca logre recabar las 150 mil firmas de apoyo porque, en caso de no obtener este respaldo, no podrá concretar el proyecto de regresar al Senado de la República.

En contraste, los aspirantes Beatriz Paredes Rangel y Enrique de la Madrid Cordero del PRI, así como Miguel Ángel Mancera Espinosa y Silvano Aureoles Conejo del PRD, tienen todo para cumplir con este requisito y pasar a la siguiente etapa que consiste en presentar sus propuestas durante el Primer Gran Foro previsto para el próximo 10 de agosto.

En resumen, en esta etapa estarán las senadoras Gálvez Ruiz y Paredes Rangel, así como el senador Mancera Espinosa, además del diputado Creel Miranda, el abogado Enrique de la Madrid Cordero, los exgobernadores García Cabeza de Vaca y Aureoles Conejo, quienes participarán en una encuesta que se realizará del 11 al 16 de agosto para definir a los tres punteros.

Se habla de que estos tres podrían ser: las senadoras Gálvez Ruiz y Paredes Rangel, acompañadas por el abogado De la Madrid Cordero, según varios analistas políticos, sin descartar la posibilidad que tiene el diputado Creel Miranda y el senador Mancera Espinosa.

En forma independiente de quienes sean los tres finalistas, la siguiente etapa consiste en la celebración de 5 foros temáticos que se realizarán en Tijuana, Monterrey, León, Guadalajara y Mérida del 17 al 26 de agosto.

Posteriormente, se realizará una segunda encuesta del 27 al 30 de agosto para determinar quién será la candidata o el candidato del FAM a la elección presidencial del 2024, cuyo nombre será dado a conocer por el Comité Organizador el próximo 3 de septiembre.

En otro tema, los diputados Alejandra Cárdenas Castillejos y Edgardo Melhem Salinas del PRI convocaron a una conferencia de prensa para hoy en la explanada del Congreso Local para tratar de mediar en el conflicto que sostienen las fracciones de Morena y del PAN que ha provocado la parálisis del quehacer legislativo en la entidad.

Tanto Cárdenas Castillejos como Melhem Salinas han convocado a sus pares de Morena y del PAN a privilegiar el diálogo y la concertación para encontrar una solución a las diferencias que sostienen desde el principio de la LXV Legislatura Local, sobre todo cuando la ciudadanía ve con recelo que el juego de intereses de ambos grupos parlamentarios.

No deben olvidar que hay varias reformas pendientes de discutir y consensuar, por lo que el llamado de los legisladores del PRI al diálogo y la concertación, resulta de vital importancia para que el Congreso Local vuelva a la normalidad.

