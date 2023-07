El fin de semana corrió la versión de un cónclave estilo “encapuchados de Chipinque”, en San Antonio, Tex. al que convocó el ex Gobernador.

Habrían asistido los de “cuadro chico” que siguen creyendo fielmente en sus palabras y promesas de volver al poder no solo en Tamaulipas sino en México.

Desplazarse al lado gringo implica gastos, algo exclusivo para aquellos a los que les “fue bien” en el sexenio.

No es el primer encuentro al que cita para girar instrucciones, repartir comisiones y compromisos en favor de la “causa” ¿cuál causa? ¿qué busca? Conforme se acerca el siguiente proceso electoral agita con más intensidad.

Una primera pregunta ¿qué quiere? Imponer un cacicazgo no es fácil ni lo permitiría el pueblo de Tamaulipas. Son garbanzos de a libra que no se dan desde la época de Don Emilio Portes Gil, ex Gobernador y ex Presidente que manejó destinos, vidas y almas en territorio entre 1924 a 1947.

Fue político “de los buenos”, de los de antes que emergió espontáneamente de entre las bases priístas y se colocó como uno de los hijos exitosos de la Revolución. No robó al erario, no se le conocieron ranchos, casas ni millones y, para mantenerse cuando no tenía cargo público, se dedicaba a la litigada.

Imposible que alguien con el perfil de Francisco, con una cola más larga que un carguero, un tipo que no sabe hacer equipo y hambriento de poder en lo individual, alcance un “maximato” en lo que queda del antiguo Nuevo Santander.

Los viejos políticos, cachorros del movimiento revolucionario que se mantuvieron en la mente ciudadana por sus servicios, eran humildes, no soberbios, Magdaleno Aguilar y Marte R. Gómez por mencionar dos.

En tiempos de redes sociales en que las noticias corren por el mundo, no es opción un cacicazgo cabecista, y menos por las siglas del PAN.

¿Volver al poder? Las perspectivas no le favorecen a su gente ni al partido. No es fácil construir un candidato. Las encuetas todas dicen que morderán polvo el dos de junio del 2024.

Hoy los “mapaches” tienen amarradas las manos. Al menos no es fácil robarse una elección.

Sabe FJG que no puede volver a ser Gobernador ¿detrás del trono?. Las encuestas dicen que en el 24´ no ganarán ningún ayuntamiento importante, con presupuesto disponible para actividades partidistas. Si acaso Antiguo Morelos, donde una familia tiene el poder desde hace más de 25 años.

Está muy lejos de hacer “roncha” política. Huyendo y a salto de mata por los Estados Unidos -lo que se sabe-, no es capaz de hacer presencia física en Tamaulipas para apoyar a los pocos seguidores que le quedan.

Los Cabeza de Vaca quedaron proscritos entre las bases que un día creyeron en ellos. Se acabaron el crédito en unos cuantos meses.

Candidato no va a ser y menos Presidente, aun cuando presuma su “constancia de participación” en el lugar 10 de 13.

Podrá imponer candidatos del PAN en esta tierra, a sus compadres y amigos, pero los suyos no están en el ánimo del electorado, ni Gerardo Peña Flores, Luis René Cantú Galván, “El Moyo” García, Imelda Sanmiguel Sánchez o los que pensaron que brincando al PAN las chambas les llegarían en cascada como Oscar Almaraz Smer, Yahleel Abdala Carmona y Alejandro Guevara Cobos.

En conclusión: Nadie apuesta por el futuro inmediato del “gringo”. No viene a México porque tiene órdenes de aprehensión en proceso ¿qué busca? Solo impunidad.

Ni cacicazgo, maximato, caudillo, factor de triunfo, héroe de multitudes o arraigo entre el electorado. Está muy verde e impreparado para ser cacique.

Goza de la protección de los gerentes nacionales de su Partido ¿cómo permitirle un registro a control remoto? ¿cómo si tiene órdenes de captura?. Igual impedimento para Gabriel Cuadri, con una inscripción en el Registro Nacional de Violencia Política Contra las mujeres en Razón de Género. Casos para Ripley que solo se ven en Acción Nacional.

Desde que Francisco se “calentó” con eso de la presidencial, en lugar de retirarse a la vida privada, a disfrutar de sus millones, arreció ataques al gobierno Constitucional de Tamaulipas y sus representantes.

Comenzó a estallar las “bombas” que dejó sembradas por el Congreso, Poder Judicial, Derechos Humanos, Tribunal Electoral, Instituto de Transparencia.

El objetivo suyo -estilo prófugos que entraron al Senado como Napoleón Gómez Urrutia- parece estar en una senaduría “de partido”, de perdido una diputación por la misma vía buscando fuero que le garantice impunidad.

Como dicen, le tira a ser cabeza de león para quedar como cola de ratón. Que no falle porque cualquier error le puede costar cárcel.

Tema parte, el Gobernador Américo Villarreal Anaya recibió como invitados a los Gobernadores de San Luis, Ricardo Gallardo; Veracruz, Cuitláhuac García y al secretario General de Nuevo León, Javier Navarro, para firmar un convenio de colaboración en materia de seguridad pública.