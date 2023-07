Antes de iniciar el comentario central, debo agradecer la atenta invitación que me hace llegar la Doctora Nora Imelda González Salazar, directora de la Benemérita y Post Centenaria Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas (BCENFT), como exprofesor de ésa institución durante más de 20 años.

Este ciclo escolar, la post Centenaria institución, egresa de sus aulas dos licenciaturas: la tradicional en Educación Primaria y más novedosa, la de Inclusión Educativa que sustituye a la licenciatura en Educación Especial.

La institución fundada por el morelense, Ing. Luis Puebla y Cuadra, al cumplir su primer centenario y como parte de la celebración, se colocó la primera piedra de lo que ahora es el edificio de la nueva BCENFT, en aquél entonces bajo la dirección del Profr. José Santos Valdés Salazar.

La ceremonia de la Primera Piedra estuvo presidida por el gobernador Américo Villarreal Guerra, exalumno de la institución que en aquellos tiempos atendía a estudiantes de Secundaria, de Normal y de Preparatoria. Terminado ese período, las tres instituciones, ya separadas fueron enviadas a la Loma del Santuario, terrenos de la vieja Pista Aérea de Cd. Victoria, dando vida al “Centro Médico, Cultural y Educativo Adolfo López Mateos”.

En 1988, precisamente en ese Centenario, se anunciado el edificio que se cita, ubicado en el ahora moderno Boulevard Praxedis Balboa, dejando el viejo edificio de tres niveles con más de 16 aulas que lo albergaron desde la década de los años sesenta.

Retomando la Ceremonia de graduación, le comento será el próximo 13 de julio, en punto de las once horas en el edificio del Polyforum Dr. Rodolfo Torre Cantú, del Parque Bicentenario de la capital del estado.

EL CUADRILATERO POLÍTICO

El adelanto ilegal de acciones electorales del 2024 que abren la posibilidad para que un nuevo presidente llegue como huésped ¿Los Pinos o Palacio Nacional?, si es que no aparece una muy desagradable sorpresa que hasta los simpatizantes del partido se serio color, quizá no les sea agradable.

Por lo pronto el ring se abre entre el defeño Santiago Creel Miranda (1954) y el macuspano Manuel López (1953), cuando el diputado, Presidente de la Cámara Baja, llamó “…desgraciado presidente…”, por la burla que desde Palacio hizo de las acciones en el proceso de elegir precandidato entre la coalición El Frente Amplio Por México.

Otro escenario de guantes electorales se escenificó en el estudio noticioso de Ciro Gómez Leyva de Tele Fórmula, cuando los guantes se los pusieron, el productor Epigmenio Ibarra y la precandidata, la hidalguense Xóchitl Gálvez.

Epigmenio Ibarra es comentarista del programa de Gómez Leyva para contrastar sus opiniones sobre la política nacional, por lo que cuando éste está al aire, la hidalguense solicitó hablar con Epigmenio Ibarra.

Lo que empezó más o menos cordial, en cuestión de segundos cambio para enfrascarse en un intercambio de puntos de vista que se prolongó por 20 minutos, donde de escuchó elevar la voz de ambos pugilistas electorales.

Inició la discusión por los programas sociales. “Primero precisarle que yo voté a favor de los programas sociales… otros votaron en contra y me parece lamentable… Estoy de acuerdo con la política social del Presidente, pero estoy convencida de que es insuficiente», comentó Gálvez a Epigmenio.

«No le acepto a Epigmenio que asegure estoy inflada. Benditas redes sociales, donde todo ha sido absolutamente orgánico y quienes sí están pagando son las corcholatas del presidente», le señaló Gálvez al productor y dueño de Argos.

Desde luego que Epigmenio aclaró: «Yo no comenté que tú votaste en contra, si no que perteneces a un partido que votó en contra. Tú misma hablas de que los apoyos a madres solteras, dices que son dádivas, lo acaban de pasar en un video», a lo que Xóchitl respondió que ella no había dicho eso y que en el Senado, el PAN votó a favor de los programas sociales.

Lamentable pero real, los reclamos de Xóchitl y Epigmenio no fueron tanto por lo que hace u omite cada uno, sino que se acusan por la conducta de los compañeros de uno y otro y hasta salieron a colación los expriístas ahora pintados de color serio, aunque también salió el tema de los tricolores actuales.

Finalmente la hidalguense ha ganado mucha simpatías… lo peligroso es que su equipo no le seleccione los contrincantes con quienes pueda sacar lustre a su registro, no enfrascarse en luchas estériles que pueden ‘aburrir’ al ciudadano.