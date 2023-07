¿Qué hará el priismo de Tamaulipas cuando en su celular vean que tienen una llamada de JORGE MÁRQUEZ MONTES, pidiendo abandonar el PRI en

solidaridad con quien, en su momento de mayor poder, les abrió camino a una candidatura o metió el hombro para recibir el nombramiento en alguna Delegación Federal con el Presidente PEÑA NIETO?

JORGE MÁRQUEZ MONTES, el mismísimo personaje que cita SANTIAGO NIETO CASTILLO repetidamente en su libro “Sin filias ni fobias, Memorias de un Fiscal Incómodo” (Grijalbo 2019), cuando el Presidente PEÑA NIETO pidió su renuncia a la FEPADE.

“A las tres de la mañana, firmé la declinación en el lobby del hotel (Camino Real del Pedregal). Estaba a solas con Márquez”, narra NIETO CASTILLO la escena de su renuncia aquella madrugada, ante el principal operador político de MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG en la SEGOB (p.50).

Podrán decir misa las y los priistas de Tamaulipas que minimicen y justifiquen la salida de MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, CLAUDIA RUIS MASSIEU, ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS y NUVIA MAYORGA DELGADO, pero resulta imposible tapar el boquete con el meñique de una mano.

Renuncia es renuncia y duele más cuando se escoge el mejor momento, que fue lo que hicieron tan distinguidas y distinguidos cuadros del PRI: empatada con el lanzamiento del “Frente Amplio por México”, impulsado conjuntamente por RAFAEL ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS con los dirigentes del PAN y PRD, para darle la batalla a MORENA.

Asimismo, su impacto es mayor cuando quienes renuncian tienen prosapia partidista y poder de convocatoria, como en este caso.

Será el sereno, pero quienes tomaron la decisión de renunciar al PRI no son militantes de la infantería ni líderes seccionales, sino cuadros políticos con trayectorias muy distinguidas y, por consecuencia, con una red de amistades y compromisos en las 32 entidades federativas.

Como es el caso de PALOMA GUILLÉN VICENTE, delegada del CEN que operó la llegada de CARLOS SOLÍS GÓMEZ al CDE del PRI, quien ocupó una subsecretaría con OSORIO CHONG en la SEGOB y fue compañera de fórmula de CLAUDIA RUIZ MASSIEU en el senado.

Tratar de minimizar la deserción con argumentos cuantitativos es, en el mejor de los casos, estulticia pura rumbo al 2024.

MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA presentó su renuncia al CEN del PRI, ante los resultados adversos de su partido en los comicios locales de 2016, como el triunfo de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA en Tamaulipas, para dar paso a la primera alternancia gubernamental.

Ese año se disputaron 12 gubernaturas, de las cuales el PAN ganó Durango, Chihuahua, Aguascalientes, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, además de Tamaulipas, mientras que el PRI triunfó en Zacatecas, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y Tlaxcala.

La terquedad de ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS de permanecer en la presidencia del PRI, a pesar de las 10 gubernaturas perdidas en los tres años de jefaturarlo, ha sido la causa principal de la deserción.

Si en las elecciones federales de 2018, el PRI de ENRIQUE OCHOA REZA y RENÉ JUÁREZ CISNEROS obtuvo por si solo 4.3 millones de votos, que representaron el 7.8% del total de sufragios emitidos, en los comicios de 2021 el tricolor de MORENO CÁRDENAS logró 2.7 millones (5.5%).

Aliado con CABEZA DE VACA, el PRI de RAFAEL ALEJANDRO apoyó en 2022 la candidatura de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS y perdió.

No olvidemos que, hace 12 años, en un rancho situado al norte de Victoria, se fraguó la candidatura presidencial de ENRIQUE PEÑA NIETO, con OSORIO CHONG haciendo punta con HUMBERTO MOREIRA VALDEZ, y el grupo de gobernadores priistas del periodo 2005-2011.

Una gran cantidad de priistas tamaulipecos tienen en sus celulares a JORGE MÁRQUEZ MONTES, intermediador para cuanta cosa se les ofreció cuando OSORIO CHONG mandaba galleta en la SEGOB, incluso, en el equipo de CARLOS SOLÍS GÓMEZ hay apellidos cuyas trayectorias políticas fueron impulsadas por el hidalguense.

¿Negarán la cruz de la Catedral de Pachuca? ¿Harán como que les habla la Virgen del Chorrito? ¿Eliminarán este contacto de sus celulares? ¿Se harán los occisos y seguirán apoyando al PAN de CABEZA DE VACA?

Hablamos de renunciantes que han sido gobernadores, uno de ellos ex titular de la SEGOB, de la hija de un ex mandatario y Secretario General del PRI nacional asesinado en 1994, sobrina de CARLOS SALINAS DE GORTARI y presidenta del CEN tricolor, así como de una ex diputada federal de Hidalgo, compañera de ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO y de AMIRA GÓMEZ TUEME en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.

