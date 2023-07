– Nadie opina y se traga que, el atentado a balazos contra el segundo hombre del Gobierno de Tamaulipas, fue orquestado por decisión propia de delincuentes organizados, o comunes, sino que la instrucción vino de políticos.

En su mañanera de este martes, el Presidente López Obrador atribuyó el ataque a “resentidos” por la llegada de la 4T al gobierno de Tamaulipas, y reiteró su apoyo y respaldo al Gobernador Américo Villarreal Anaya, “quien no está solo”.

Como dijo, tratan “de enrarecer” la vida pública de la entidad.

Coincide con la deducción que hicimos en estas líneas y que manejan integrantes de la clase política estatal: Los balazos en contra de “El Calabazo” Villegas, no fueron una obra directa de grupos delincuenciales sino por “encargo”.

Lo saben en Palacio de Gobierno. Los malandros no atacan para dar “sustos” o hacer “advertencias”, pero sí pueden hacer “chambas especiales” a pedido.

Y usted se preguntará ¿quiénes son los resentidos?. Los mismos, los del sexenio pasado. En opinión de López Obrador, los hechos son una “reacción” de conservadores en contra de los liberales y la transformación en marcha.

Nosotros diríamos que se robustece la sospecha hacia el grupo vacuno, al que ha regresado el cuñado ex delegado de Programas Federales.

Por cierto, abundando sobre el paisanito “gringo” que quiere jugar en ligas mayores ¿cuándo se va a registrar en la interna?. Ya lo hicieron Santiago Creel Miranda, Xochitl Gálvez Santiago y Gabriel Cuadri ¿lo hará a control remoto desde los Estados Unidos?. Tiene hasta el domingo 9 de julio para dar la cara.

Anda muy atrasado. Envió a su hermanito senador a conseguir la carta de residencia, de Reynosa, pero el muchacho falló.

Aparte no la necesita, lo que debe tener en sus manos son: Declaración 3 de 3, declaración de no violencia en razón de género y recolección de 150 mil firmas en por lo menos 17 entidades ¿ya las tiene?.

Es más fácil que consiga una carta como residente del vecino país, donde vive permanentemente desde hace nueve meses, que de este lado de la frontera. El Frente Amplio por México no lo va a esperar.

Y hablando del establo guinda, llegó a Tamaulipas en plan de tour político el primer “corcholato”, Adán Augusto López, ex jefe de Gobernación, chaperoneado por su primer “ingeniero electoral” José Ramón Gómez Leal. Lo hizo en la frontera y este martes andaría por Victoria capital para dirigirse al sur.

Sorprendió, en Reynosa la embestida en contra del gobierno de Américo Villarreal, acusando que Bienestar Social repartió despensas para evitar que la gente asistiera a su evento ¿quién se lo pidió?. No hay más que el JR.

El de Tabaco se fue en contra del delegado regional de Bienestar estatal, Luis Miguel Iglesias Elizondo, virtualmente exigió al Gobernador AVA el cese y ofreció mandarle los videos en que el funcionario hace su mapachería.

A esto cabe preguntar ¿quién le pasó el dato?. Seguro que José Ramón Gómez Leal ¿a quién más le puede hacer caso? Es su coordinador estatal.

Es de advertir que el programa Alimentando tu Bienestrar, eje de la política social de la 4TT, comenzó hace diez días en los 43 municipios, donde serán entregadas un millón 700 mil despensas. A Reynosa corresponden 350 mil, como la región más poblada del estado ¿quería que se suspendieran?.

No hay veda electoral. Los morenos y azules no son ni precandidatos. Cuando lleguen las campañas deberán suspenderse no tanto las ayudas sociales, sino la difusión.

Augusto trae como “avanzada” de su propaganda un video en que el Presidente López lo llama “mi hermano”.

“Ya saben que Adán López Hernández es mi hermano” menciona el mensaje sacado de contexto.

En Victoria el mitin se hizo en “El Patinadero” de 16 Carrera Torres, a donde llegó una docena de microbuses con acarreados de colonias populares.

Tema aparte, por el lado del PRI, ¿qué con el movimiento Congruencia por México que a bombo y platillo anunció el ex jefe de Gobernación Osorio Chong?. Pudiera tocar territorio tamaulipeco muy pronto, si no es que ya.

Una de sus principales colaboradoras en Gobernación fue Mercedes del Carmen Guillén, ahora mismo delegada del CEN del tricolor en Tamaulipas y suplente de Claudia Ruiz Massieu en el Senado ¿seguirá trabajando con ellos? ¿coordinará aquí la disidencia tricolor?. Le debe mucho a Osorio, quien la hizo Subsecretaria del gabinete federal.

Por los terrenos de la UAT, el experimentado Marco Antonio Batarse Contreras, con amplia trayectoria en el sector público, fue designado por el Rector de la UAT, Guillermo Mendoza Cavazos, como secretario de Administración, lo que garantiza la marcha y buen manejo de los recursos en el sistema de compras y pagos.

Miércoles de sesión de la diputación permanente del Congreso del Estado que preside Humberto Prieto Herrera. Comienza a las 13:00 horas.