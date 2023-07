El difuntito Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, ex presidente municipal de Río Bravo, calificaba a la empresa encuestadora Mitofsky de Mentirofsky, porque nunca le gustaron los números de preferencia ciudadana que le adjudicaban a él.

En su más reciente trabajo sobre Tamaulipas, Roy Campos, dueño de esa empresa encuestadora, reveló que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene la mejor opinión entre los tamaulipecos.

Mitofsky preguntó a los cuerudos su opinión sobre los presidentes municipales en funciones, de los cuales apenas seis obtuvieron calificación favorable sin contar a Jesús Nader, Tampico, que continúa ostentando el número uno pero además, a nivel nacional.

Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal, de Nuevo Laredo; Adrián Oseguera Kernion, de Ciudad Madero, y Mario Alberto López Hernández, de Matamoros, merecieron buena calificación.

Américo Villarreal Anaya, con apenas 9 meses de gestión gubernamental, tiene una calificación ciudadana apenas debajo de la media nacional y Mitofsky lo ubica en la posición número 24 en la lista de 32 Gobernadores.

Por cierto, López Obrador se hizo una gran fiesta en el zócalo de la Ciudad de México con motivo de cumplirse 5 años de su triunfo electoral, con una concentración monstruo de acarreados,

Por supuesto, el tono de los discursos oficiales fue de optimismo desbordado, de triunfalismo anticipado, pues los oradores dieron por descontado que la 4 Transformación llegó para quedarse.

Y en efecto, nadie duda que la corcholata que escoja AMLO para postularlo en su propia sucesión, ganará la elección presidencial pero por la magia de su propio nombre, aunque también se da por descontado que el siguiente titular del poder ejecutivo federal, hará valer la máxima de que el poder no se comparte.

El diputado federal Erasmo González Robledo, presidente de la influyente comisión de presupuesto y cuenta pública, desfiló al frente de un contingente de sus simpatizantes, que no desaprovecharon la ocasión y corearon su nombre como si ya anduviera en campaña.

A propósito de proselitismo, hoy llega a Tamaulipas el pre-candidato presidencial de MORENA Adán Augusto López Hernández y si no hay cambio de programa, arrancará la gira en Nuevo Laredo.

Como el ex Secretario de Gobernación no tiene representación en Tamaulipas (o no se le conoce) no le han hecho ruido a su presencia. Como funcionario federal no le dio su lugar a Tamaulipas, pese a su posición estratégica fronteriza.

Por el rumbo de Reynosa, regresaron los problemas por el control del sindicato de trabajadores en empresas maquiladoras fundado por el extinto Tito Rodríguez, repitiéndose los episodios de violencia física.

Los protagonistas están enfrascados en esta fiera lucha no porque les interese defender a los agremiados, sino por tener el control de la caja de las galletas (el dinero de las cuotas) pues suman millones de pesos.

A resultas de los enfrentamientos entre los grupos disidentes, la Fiscalía General de la República intervino y aseguró el edificio sindical de las calles Saltillo y Herón Ramírez, contra esquina del que fue el cine Kelio, en la colonia Rodríguez.

En otros temas, el Secretario de Administración del gobierno de Américo Villarreal Anaya, Jesús Lavín Verástegui, confirmó que se han comprobado documentalmente los manejos irregulares del gobierno anterior, panista.

Pero se disculpó por no aportar detalles con el pretexto de que no tiene atribuciones para manejar públicamente esa información, remitiendo a los periodistas a solicitar los datos a la Contraloría y otras dependencias.

Como se sabe, está en marcha una investigación sobre los manejos financieros del gobierno de Cabeza de Vaca y se ha filtrado información del descubrimiento de presuntos quebrantos por un monto superior a los mil millones de pesos.

Cabeza de Vaca es prófugo de la justicia pero un amparo de la justicia federal ha impedido que le echen el guante y lo metan a la cárcel. El amparo está impugnado y si consiguen derogarlo, el ex mandatario terminará refundido en mazmorras.

Dejó de existir en Nuevo Laredo José Angel Plata, nuestro amigo y compañero en la redacción de El Mañana en la década de los años 70.

