EL JR acaba de salir del closet de la simulación y de la traición:

Sabedor de que, desde las alturas de la 4T nacional, no le van a permitir un segundo periodo como senador, el cabecista José Ramón Gómez Leal, decidió quitarse el disfraz guinda, y enseñar su verdadero rostro azul, lanzándose en la forma contra el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya.

Aunque en el fondo, los ataques del JR y su grupo, se enfocan contra el Presidente López Obrador. La lectura es que, los cabecistas reynosenses mimetizados de morenos, tratan de chantajear al jefe de Palacio Nacional, evidenciando sus ambiciones de poder, rumbo a los tiempos que vienen.

Trasciende que la carta difundida este fin de semana por su testaferro Gastón Herrera, fue dictada de manera personal por su amigo y jefe Gómez Leal. En dicha publicación, se observa que el grupo cabecista- Jotaerrista reaccionó virulentamente, ante lo que ven como un freno a su proyecto de llegar a base de billetazos a la gubernatura en 2028.

El senador José Ramón Gómez Leal, se ha despojado por fin, de la careta morenista, y ha enseñado su verdadera personalidad, como miembro del grupo texano-reynosense que siempre ha operado para el PAN. Y que ha sido denunciado en columnas y en investigaciones por cometer delitos de índole federal.

El 23 de octubre de 2021, la revista Proceso publicó una información, en la cual se denunciaba que uno de los operadores del JR en el tema de las aduanas del país, era investigado por la FGR. En ese entonces salió a relucir, el llamado huachicol fiscal.

De acuerdo a lo escrito por algunos columnistas políticos, conocedores del tema, desde siempre, el JR ha sido respaldado desde el bastión azul del cabecismo.

Primero fue diputado por el PAN. Posteriormente, en una hábil jugada en el tablero del poder, el entonces gobernador Cabeza, buscó por todos los medios, colocar a su cuñado como abanderado guinda a la Gubernatura.

No lo lograron, pero a cambio, el JR se mantuvo como coordinador estratégico de la política de bienestar federal. Posteriormente, con la llegada de Américo a Palacio, el JR y su familia panista de Reynosa, para no ser desplazados, presuntamente pujaron con dinero para lograr hacerse del escaño senatorial, vacante con el fallecimiento del doctor Faustino López.

EL JR engañó y traicionó al Presidente AMLO, y con una cachucha guinda, y su costosa promoción en redes sociales, buscó el empoderamiento a como diese lugar.

Incluso fue más allá en su cinismo y su doble cara, durante la campaña a gobernador, no tuvo el menor problema para simular su apoyo al gobernador Villarreal Anaya.

Su demagogia no tuvo límites: el 15 de febrero, en su cierre de campaña para la senaduría, dijo que entregaría su corazón como senador por Tamaulipas.

Hoy, el JR, se muestra tal y como es, mostrando el rostro panista-cabecista que desde siempre ha tenido:

A través de su alter ego Gastón Herrera, el JR ordenó este fin de semana furibundos ataques contra el gobernador Villarreal Anaya y su familia. Todo ello como burda reacción a las medidas adoptadas desde el centro del país, donde la superioridad de SEBIEN ordenó desmantelar el cártel que el junior reynosese tenía enquistado en esta dependencia federal.

La pequeña camarilla parapetada en los programas de bienestar federal, comandada por José Ramón Gómez Leal fue desmantelada, porque algunos de sus miembros, fueron denunciados por incurrir en denigrantes actos de corrupción.

El caso específico es el representante de Nuevo Laredo, Gastón Herrera, mismo que lucraba con su puesto, quitándoles dinero a los adultos mayores, a cambio de entregarles apoyos. Semejantes bajezas políticas y administrativas, escalaron hasta la Coordinación General de los Programas federales que preside el economista duranguense Carlos Gastón Torres Rosas.

El abultado expediente, (que actualmente se encuentra en el despacho principal de la Coordinación General de los Programas federales de bienestar), da cuenta de como el brazo derecho de Gómez Leal, despojaba a los adultos mayores de ciertas cantidades de dinero, condicionándolos con la entrega de su respectiva cuota, a cambio de entregarles a tiempo los apoyos federales.

Gastón Herrera también fue denunciado por maltrato y acoso laboral.

Hoy trasciende que durante cinco años, Gómez Leal, a quien se le conoce en el medio político con el alias del JR, estuvo entregando elevadas sumas de dinero a funcionarios federales, dinero derivado presuntamente de la venta de huachicol.

Todo lo anterior para que le mantuviesen en sus cargos a su gente en los altos puestos de sedesol federal en Tamaulipas. Esto permitió que la estructura sedesolera del JR se mantuviese desde 2019 a la fecha.

Todo parecía ir bien para el llamado cártel político del JR, hasta que desde la ciudad de México, decidieron relevar a su equipo.

El pasado miércoles 28 de junio, desde la titularidad de sedesol federal que preside Luis Lauro Reyes, siete de los ocho subdelegados de los programas de bienestar federal, causaron baja en nuestro estado, por la simple y sencilla razón de que se les venció su contrato.

La nueva estructura, se informó queda como sigue: En Mante, José Saldaña Cavazos, sustituye a Pedro Castillo Ríos; en Matamoros, Judith Isdareli Sauceda Lozoya releva a María Silvia Burgos Sánchez; en Nuevo Laredo José Heriberto Cantú Deandar, llega en lugar de José Gastón Herrera Arredondo.

En Reynosa, una de las allegadas del JR, Kenia Citlalli Sáez Rodríguez, es relevada por Lucila Calvillo Dominguez; en Rio Bravo, Selene Lizeth López Sánchez , reemplaza a Mario Eloy Ochoa Garza. En Soto la Marina, Julio Cesar Hernández Medina, deja el cargo para que entre en su lugar Lorenzo Camposano Hernández. Y en ciudad Victoria, Osiel Ruiz Cruz, ocupará la subdelegación que tenía Micaela Martínez Monroy.

POSDATA.– ¿Cual es el futuro político del Grupo que encabeza el JR en Tamaulipas? No lo vemos como ganador.

Se dice que se la está jugando con el exsecretario de gobernación Adán Augusto. Desde esa plataforma, el JR conspira contra la candidatura de Claudia Sheinbaum, y busca descarrilar a la 4T.

No mentir, no robar y no traicionar. El JR se voló el alto de los tres semáforos morenistas